TikTok拒加好友惹怒 法17歲男約營區「決鬥」揮刀殺人

法國檢察部門周一(25日)公布，一名17歲少年被捕後承認持刀刺死另一名同年齡少年。媒體引述檢方報道，這宗命案起因是一名少女拒絕在TikTok將疑犯加為聯絡人。

檢察官Jean-Michel Bladier發布聲明表示，17歲疑犯被起訴預謀殺人並還押，周一在巴黎東郊城市莫城(Meaux)出庭後，待本月28日再次開庭。

報道指，案發生於本月23日，地點在巴黎郊區維勒沃代(Villevaude)一處露營區。檢方指，初步調查顯示，疑犯多次嘗試在TikTok添加一名少女為聯絡人，但屢遭拒絕。疑犯與少女本月23日在電話中爆發激烈口角後，少女好友的17歲男友接過電話，向疑犯「挑機」，雙方約好在露營區見面，「決一死戰」。結果，17歲少年在露營區遭兩人攻擊，胸口被刺傷，最後傷重不治。疑犯與另一人逃離現場。