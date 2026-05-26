伊朗局勢｜亞洲石油庫存續減逼近底線 能源專家警告：美國7月恐步後塵

伊朗戰爭導致石油供應不穩、能源價格飆升，美國凱雷投資集團(Carlyle Group)能源路徑策略長兼Abaxx Markets聯合主席柯里(Jeff Currie)周一(25日)警告，亞洲石油存量已逼近「最低營運水平」，之後將輪到歐洲，美國則可能在7月面臨嚴峻能源短缺。 柯里在新加坡出席瑞士銀行財富會議(UBS Wealth Conference)時接受美國財經媒體CNBC訪問，指出媒體報道的全球石油庫存數據可能具誤導性，因為大部分儲存量根本無法立即動用。他解釋，全球庫存的很大部分石油必須用來維持輸油管線及儲存系統安全運作，因此真正可供市場使用的僅是一小部分，而亞洲目前已接近「最低營運水平」(minimum operating levels)。

柯里說：「我們看到油品價格暴漲。航空燃油價格有下降，但柴油價格現已超過航空燃油。所以新加坡面臨的問題仍然存在，只是從航空燃油轉到柴油。」 由於美國石油援助只能短暫紓解壓力，加上暑假旅遊及夏季開車出遊旺季即將到來，歐洲數周內類似壓力也可能浮現。柯里說：「我會說亞洲已經走到這一步了，歐洲大約再一個月，美國則要注意7月的狀況。」

柯里這番言論呼應國際能源總署(IEA)近日的警告。IEA表示，若中東的石油出口遲遲無法恢復、庫存持續下降，全球石油市場可能在夏季用油高峰時期面臨嚴重供應危機。IEA總監比羅爾(Fatih Birol)上周表示：「如果局勢沒有變好，我們可能在7月或8月進入危險區域。」 曾任高盛大宗商品研究部門主管的柯里直指，即使特朗普政府暫停徵收聯邦汽油稅等，也不足以解決根本的供應危機。根本的解決方法仍是重開霍爾木茲海峽，但即使如此，市場完全恢復正常仍需要時間。再者，全球庫存持續下降，也會讓伊朗在和平談判中擁有更多籌碼。

他說：「每過一天，伊朗的談判籌碼就會增加。為甚麼？因為石油庫存不斷下降。當你以為自己贏了，那一刻往往你就已經輸了。伊朗當前的談判地位是過去47年來最強的一次。」