前軍人雙腿截肢　全球第一人徒手攀上8848米聖母峰(有片)

俄羅斯一名男子於多年前因為意外雙腳被壓斷，在截肢保命後生活一度無法自理，無腳的他受身障奧運啟發，從曲棍球到登山遂步重拾活動能力，11年後，他靠著雙手、冰爪等設備與登山嚮導的帶領，成功登上世界最高峰、8,848米高的聖母峰。
綜合報道，2015年，23歲的俄羅斯空降部隊士兵Rustam Nabiev，入伍第二天睡覺的營區就坍塌，他從二樓摔下被埋在瓦礫底下，大約被困了7小時才被挖出，他嚴重受傷，多次陷入危殆，雙腿截肢、腎衰竭、歷經20多次手術，甚至雙手亦險要截肢。雖然最終活了下來，但失去雙腿令他一度絕望，直至2014年看見在俄羅斯舉辦的帕運中，在賽場上踴躍表現的殘障運動員，令他意識到截肢並非人生的終點，開始透過運動找回生活步調，最初練習的是冰上曲棍球，後續漸漸走向爬山。從2020年，Nabiev沒裝義肢，僅靠雙手和冰斧爬上俄羅斯最高峰Mt Elbrus，直至筋疲力盡被同行者拖上山頂；2021年挑戰世界第八高峰、尼泊爾的Mt Manaslu，成為首位攀上8,000米高峰的無腿人士；亦將夢想推至希望征服世界第一高峰。
Nabiev登頂感言：只要還活著，就去戰鬥！
2026年4月7日，Nabiev立好遺囑、付清房貸後，從俄羅斯飛往尼泊爾，先攀登6,476米高的Mera Peak熱身，成為他登山生涯中第9座高峰。5月13日，Nabiev與5位當地嚮導，3位同行夥伴向聖母峰進發；15日他穿越坤布冰河(Khumbu Glacier)，Nabiev形容這段過程最痛苦，他全程用手在冰層中爬；17日到達7,178米高的三號營地，後續花14小時抵達四號營地。19日來到海拔8,400米，當晚就開始全力向上爬，直到20日，終於登上8,848米高的聖母峰。Nabiev滿足地發文表示：「登山史上首次僅憑雙臂登上聖母峰！我將這次登頂獻給所有正在看我的人，我也想送出一句話：只要還活著，就去戰鬥！這一切都值得。」
Climber Rustam Nabiev from Russia successfully conquered Mount Everest using only his upper body strength. The double amputee spent 15 grueling hours crossing the dangerous Khumbu Icefall during his journey to the summit. pic.twitter.com/XC8RE7OwHf— THE GLOBAL NEWS. (@THE_GLOBE_N) May 22, 2026