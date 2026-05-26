前軍人雙腿截肢　全球第一人徒手攀上8848米聖母峰(有片)

俄羅斯一名男子於多年前因為意外雙腳被壓斷，在截肢保命後生活一度無法自理，無腳的他受身障奧運啟發，從曲棍球到登山遂步重拾活動能力，11年後，他靠著雙手、冰爪等設備與登山嚮導的帶領，成功登上世界最高峰、8,848米高的聖母峰。

綜合報道，2015年，23歲的俄羅斯空降部隊士兵Rustam Nabiev，入伍第二天睡覺的營區就坍塌，他從二樓摔下被埋在瓦礫底下，大約被困了7小時才被挖出，他嚴重受傷，多次陷入危殆，雙腿截肢、腎衰竭、歷經20多次手術，甚至雙手亦險要截肢。雖然最終活了下來，但失去雙腿令他一度絕望，直至2014年看見在俄羅斯舉辦的帕運中，在賽場上踴躍表現的殘障運動員，令他意識到截肢並非人生的終點，開始透過運動找回生活步調，最初練習的是冰上曲棍球，後續漸漸走向爬山。從2020年，Nabiev沒裝義肢，僅靠雙手和冰斧爬上俄羅斯最高峰Mt Elbrus，直至筋疲力盡被同行者拖上山頂；2021年挑戰世界第八高峰、尼泊爾的Mt Manaslu，成為首位攀上8,000米高峰的無腿人士；亦將夢想推至希望征服世界第一高峰。