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國際
出版：2026-May-26 15:00
更新：2026-May-26 15:00

前軍人雙腿截肢　全球第一人徒手攀上8848米聖母峰(有片)

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前軍人雙腿截肢，徒手攀上8848米聖母峰。(X)

前軍人雙腿截肢，徒手攀上8848米聖母峰。(X)

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俄羅斯一名男子於多年前因為意外雙腳被壓斷，在截肢保命後生活一度無法自理，無腳的他受身障奧運啟發，從曲棍球到登山遂步重拾活動能力，11年後，他靠著雙手、冰爪等設備與登山嚮導的帶領，成功登上世界最高峰、8,848米高的聖母峰。

綜合報道，2015年，23歲的俄羅斯空降部隊士兵Rustam Nabiev，入伍第二天睡覺的營區就坍塌，他從二樓摔下被埋在瓦礫底下，大約被困了7小時才被挖出，他嚴重受傷，多次陷入危殆，雙腿截肢、腎衰竭、歷經20多次手術，甚至雙手亦險要截肢。雖然最終活了下來，但失去雙腿令他一度絕望，直至2014年看見在俄羅斯舉辦的帕運中，在賽場上踴躍表現的殘障運動員，令他意識到截肢並非人生的終點，開始透過運動找回生活步調，最初練習的是冰上曲棍球，後續漸漸走向爬山。從2020年，Nabiev沒裝義肢，僅靠雙手和冰斧爬上俄羅斯最高峰Mt Elbrus，直至筋疲力盡被同行者拖上山頂；2021年挑戰世界第八高峰、尼泊爾的Mt Manaslu，成為首位攀上8,000米高峰的無腿人士；亦將夢想推至希望征服世界第一高峰。

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Nabiev沒裝義肢，僅靠雙手和冰斧爬山。(X) Nabiev沒裝義肢，僅靠雙手和冰斧爬山。(X) 5月13日，Nabiev與5位當地嚮導，3位同行夥伴向聖母峰進發。(X) Nabiev立好遺囑、付清房貸後，從俄羅斯飛往尼泊爾。(X)

Nabiev登頂感言：只要還活著，就去戰鬥！

2026年4月7日，Nabiev立好遺囑、付清房貸後，從俄羅斯飛往尼泊爾，先攀登6,476米高的Mera Peak熱身，成為他登山生涯中第9座高峰。5月13日，Nabiev與5位當地嚮導，3位同行夥伴向聖母峰進發；15日他穿越坤布冰河(Khumbu Glacier)，Nabiev形容這段過程最痛苦，他全程用手在冰層中爬；17日到達7,178米高的三號營地，後續花14小時抵達四號營地。19日來到海拔8,400米，當晚就開始全力向上爬，直到20日，終於登上8,848米高的聖母峰。Nabiev滿足地發文表示：「登山史上首次僅憑雙臂登上聖母峰！我將這次登頂獻給所有正在看我的人，我也想送出一句話：只要還活著，就去戰鬥！這一切都值得。」

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