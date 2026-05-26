泰國公主昏迷3年半後病情惡化　大腸發炎影響多個重要器官

泰國王室5月21日聲明指出，泰王哇集拉隆功(Vajiralongkorn)的長女、47歲的帕差拉吉帝雅帕公主（Princess Bajrakitiyabha）病情持續惡化，因嚴重感染波及多個重要器官，目前仍在深切治療部治療中。
根據泰國王室事務局（Bureau of the Royal Household）聲明，醫療團隊自2026年4月起發現公主腹部出現感染，並因大腸發炎導致病情急速惡化，進一步引發低血壓、心律不整與異常凝血等症狀。儘管醫師已持續使用多種抗生素、升壓藥物與控制心律藥物，同時透過醫療設備維持肺部與腎臟功能，但感染仍無法控制。
泰國王室聲明形容，目前情況已屬於「嚴重且失控的感染」，並已影響多個重要器官系統運作。醫療團隊將持續密切監測並提供全面治療。
2022年12月昏迷至今
巴差拉吉帝雅帕公主自2022年12月便持續住院治療。當時她在參加軍警犬訓練活動期間突然昏倒，隨後被診斷出心臟問題與感染症狀，自此陷入昏迷至今，已超過3年。
泰國王室繼位問題浮面
外媒指出，帕差拉吉帝雅帕公主是泰王第一任妻子所生的獨生女，長年被視為泰國王位的重要潛在人選之一。她擁有法學背景，畢業於康奈爾大學，曾擔任檢察官、外交官，也曾出任泰國駐奧地利大使，並代表泰國出席聯合國會議，關注人權、預防犯罪與移民議題。
由於泰王至今尚未正式指定王位繼承人，加上公主長期昏迷，近年泰國王室繼承問題持續受到國際關注。部分外媒分析認為，公主病情惡化可能再次引發外界對泰國王室未來接班布局的討論。
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