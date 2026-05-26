泰國公主昏迷3年半後病情惡化　大腸發炎影響多個重要器官

泰國王室5月21日聲明指出，泰王哇集拉隆功(Vajiralongkorn)的長女、47歲的帕差拉吉帝雅帕公主（Princess Bajrakitiyabha）病情持續惡化，因嚴重感染波及多個重要器官，目前仍在深切治療部治療中。

根據泰國王室事務局（Bureau of the Royal Household）聲明，醫療團隊自2026年4月起發現公主腹部出現感染，並因大腸發炎導致病情急速惡化，進一步引發低血壓、心律不整與異常凝血等症狀。儘管醫師已持續使用多種抗生素、升壓藥物與控制心律藥物，同時透過醫療設備維持肺部與腎臟功能，但感染仍無法控制。