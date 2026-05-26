《一拳超人》作畫涉網上歧視言論　嘲笑英國巴基斯坦移民

日本人氣漫畫《一拳超人》的作畫村田雄介，在近日因為網上的言論引起爭議。他被指在一個有關英國巴基斯坦移民的消息中，以有關人士的外貌進行批評，被日本以及外國網民抨擊。有網民亦翻出村田過往的言論批評，並呼籲《一拳超人》的故事作者ONE是時候與村田劃清界線。

據日本媒體報道，村田雄介在日前回應一個被指歧視移民的英國帳號，對一個有先天疾病的巴基斯坦移民的消息時，以「他的頭細，鼻高，嘴唇薄，與摩艾石像很似樣。他會不會就是古代人的後裔。」村田在發布有關回應之後，立即遭到包括日本以及外國網民的批評，有網民直指他的言論是歧視，亦有提醒村田要注意其言論，以及避免鬧大。村田在2022年的帖文也因此被「翻炒」，當時他表示自己原本對政治不感興趣，不過之後受到參議員兼漫畫家的赤松健而開始關心。因為《一拳超人》受歡迎，即使在日本以外都有網民發現，並指出有關言論不當，但村田未有作出回應。