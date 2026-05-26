澳洲爆白喉疫情　男子證實4月受感染死亡

澳洲出現自2018年的首宗白喉死亡個案，1名4月過身的男子經過化驗後證實因為白喉感染而死亡。當地自去年底起，有關白喉的感染個案持續上升，今年已有245宗，是澳洲自1991年後最大的爆發。

澳洲的北領地在今年3月宣布爆發白喉疫情，其後在西澳洲、南澳洲以及昆士蘭省都出現感染個案，而且個案數字從去年底開始增加，至今年2月急速上升。根據當地報道，今年澳洲已有245宗白喉個案，是當地自1991年以來最大的白喉疫情，當中主要在偏遠的原住民社區爆發。北領地的衛生部門在今日（26日）公布，由海外的實驗室化驗後，證實當地自2018年後的首宗因為白喉死亡的案例。北領地表示，政府非常重視疫情，並且在努力尋求病情的源頭及作出控制。北領地表示，他們自3月30日以來，已為公眾接種10,407劑疫苗。自去年1月至今年5月，北領地已發現163宗白喉，當中48宗為呼吸道白喉，另外115宗為皮膚感染。