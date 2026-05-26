日本職業棒球教練涉家暴被迫辭職　女兒小事向ChatGPT求教報警惹議

日本職業棒球的著名球手以及教練阿部慎之助，因為涉嫌在家中對女兒使用暴力，被警察拘捕。然而女兒事後透露父親只是在拉扯間將她推跌而未有拳打腳踢，不過因為她向人工智能（AI）軟件ChatGPT查詢時，AI建議她向兒童福利機構尋求協助，結果令事件鬧大。

原為日本職業棒球隊讀賣巨人領隊的阿部慎之助，昨日（25日）傍晚因為在家中，拉着18歲的長女的衣服後，在拉扯後令對方跌倒，女兒事後透過ChatGPT尋求意見時，獲得向兒童福利機構求助的建議。女兒在向福利機構求助後，機構立即報警，並在昨日將阿部拘捕。據警察表示，事發起因是阿部的2名女兒發生爭執，長女因為駁嘴與阿部發生爭執，阿部在拉着女兒期間令她跌倒。女兒在事後的公開信表示，父親其實沒有對她拳打腳踢，家庭也在之後和好。然而由於事件鬧大，阿部在今日獲釋後，辭去球隊的領隊工作。