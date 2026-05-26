日本職業棒球教練涉家暴被迫辭職　女兒小事向ChatGPT求教報警惹議

日本職業棒球的著名球手以及教練阿部慎之助，因為涉嫌在家中對女兒使用暴力，被警察拘捕。然而女兒事後透露父親只是在拉扯間將她推跌而未有拳打腳踢，不過因為她向人工智能（AI）軟件ChatGPT查詢時，AI建議她向兒童福利機構尋求協助，結果令事件鬧大。
原為日本職業棒球隊讀賣巨人領隊的阿部慎之助，昨日（25日）傍晚因為在家中，拉着18歲的長女的衣服後，在拉扯後令對方跌倒，女兒事後透過ChatGPT尋求意見時，獲得向兒童福利機構求助的建議。女兒在向福利機構求助後，機構立即報警，並在昨日將阿部拘捕。據警察表示，事發起因是阿部的2名女兒發生爭執，長女因為駁嘴與阿部發生爭執，阿部在拉着女兒期間令她跌倒。女兒在事後的公開信表示，父親其實沒有對她拳打腳踢，家庭也在之後和好。然而由於事件鬧大，阿部在今日獲釋後，辭去球隊的領隊工作。
事件引起媒體的討論，據《產經新聞》的報道指，高級警察指類似的案件在不是嚴重的情況下，很少會作出拘捕，通常只是孩子被送到保護設施，家長只受警方邀請協助調查。而案件中，女兒使用AI軟件，稱「遭父親暴力」，並獲得AI回應示意作出舉報，導致事件鬧大。據日本內閣府的調查指，日本有3成的10多歲少女會每日使用AI軟件，而會要求AI協調「解決煩惱」的少女，更高達52.4%，而且有約6成的少女認為AI的答案「可靠」。