伊朗局勢｜稱擊落死神無人機　伊：美國再無區內避風港

美伊和平談判傳出有望達成協議之際，雙方在波斯灣的軍事衝突卻急劇升溫。美軍中央司令部發言人霍金斯（Timothy Hawkins）證實，美軍於當地時間25日深夜，對伊朗南部港口城市阿巴斯港及霍爾木茲海峽附近沿海地區，進行「自衛打擊」，摧毀多處飛彈發射陣地，並擊沉兩艘企圖在海域佈設水雷的伊朗快艇。伊朗革命衛隊隨即作出強硬回應，稱於當地時間26日宣稱成功擊落一架美軍MQ-9「死神」無人機。 地對空飛彈構成威脅 霍金斯強調，此舉旨在保護美軍部隊免受伊朗軍事威脅，一名美國高層官員透露，當時近20艘美艦在阿曼灣與阿拉伯海執行封鎖任務，其中包含兩艘航空母艦及其護衛艦，伊朗地對空飛彈已構成威脅。

伊朗革命衛隊隨即作出強硬回應，於26日宣稱成功擊落一架美軍MQ-9「死神」無人機，並迫使另一架無人機及一架戰鬥機撤離。革命衛隊聲明警告，美軍不得違反停火協議，且伊朗擁有正當權利採取任何對等回應。伊朗消息人士向媒體透露，此次美軍攻擊造成數名革命衛隊海軍人員陣亡，而美國方面對伊朗宣稱擊落無人機一事至今未有回應。

美國「地位每況愈下」 伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）隨即透過伊朗國營電視台和Telegram發出書面聲明，措辭強硬地警告中東局勢。穆傑塔巴宣稱，波斯灣國家將不再是美軍基地的屏障，美國在當地也不再擁有避風港。「相較於以往，它的地位每況愈下。」穆傑塔巴強調，美國在中東的影響力持續下降，並呼籲伊斯蘭國家與其他國家秉持共同利益，一起打造中東與世界的新秩序。 目前美伊雙方仍在進行談判，試圖結束已經拖延3個月的戰爭。伊朗首席談判代表、國會議長加利巴夫已赴卡塔爾磋商。然而，美軍的「自衛」性質攻擊行動再度威脅4月8日生效但脆弱不堪的停火協議。美方消息人士強調，本次打擊「並不代表停火破裂」，且攻擊行動已暫時告一段落，被外界解讀美國的談判策略為「邊打邊談」。