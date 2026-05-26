伊朗局勢｜特朗普稱伊朗濃縮鈾可就地銷毀 被指立場軟化

美國與伊朗的結束戰爭談判仍就濃縮鈾、霍爾木茲海峽和伊朗資金解凍問題拉鋸。伊朗外交部發言人巴加埃周一稱，伊朗與美國的談判已取得一定進展，但是否能夠很快達成協議「取決於美國」。美國總統特朗普周一則在社交網發文建議，伊朗可製核武的濃縮鈾可經美方運回美國銷毀，或是在國際監督下於伊朗就地銷毀。有報道則指，伊朗政府考慮將其運往中國。

特朗普表示，伊朗濃縮鈾可以立即交給美國，由美方運回國內銷毀；或是在與伊朗政府協調下，就地或在另一處可接受地點銷毀。他續指，整個過程及相關事宜須由「原子能委員會」或等同機構全程見證。原子能委員會相信是指國際原子能機構。輿論認為，與特朗普過往言論相比，其對伊朗濃縮鈾的立場軟化，並顯示他對伊朗參與處置濃縮鈾過程持「開放態度」。特朗普對伊朗展開軍事行動原因之一，是其擁有可製核武的60%高濃度濃縮鈾。他上周四在白宮見記者時仍說，伊朗必須交出高濃度濃縮鈾，美國取得後很可能會將其銷毀。