伊朗局勢｜特朗普稱伊朗濃縮鈾可就地銷毀 被指立場軟化

美國與伊朗的結束戰爭談判仍就濃縮鈾、霍爾木茲海峽和伊朗資金解凍問題拉鋸。伊朗外交部發言人巴加埃周一稱，伊朗與美國的談判已取得一定進展，但是否能夠很快達成協議「取決於美國」。美國總統特朗普周一則在社交網發文建議，伊朗可製核武的濃縮鈾可經美方運回美國銷毀，或是在國際監督下於伊朗就地銷毀。有報道則指，伊朗政府考慮將其運往中國。
特朗普表示，伊朗濃縮鈾可以立即交給美國，由美方運回國內銷毀；或是在與伊朗政府協調下，就地或在另一處可接受地點銷毀。他續指，整個過程及相關事宜須由「原子能委員會」或等同機構全程見證。原子能委員會相信是指國際原子能機構。輿論認為，與特朗普過往言論相比，其對伊朗濃縮鈾的立場軟化，並顯示他對伊朗參與處置濃縮鈾過程持「開放態度」。特朗普對伊朗展開軍事行動原因之一，是其擁有可製核武的60%高濃度濃縮鈾。他上周四在白宮見記者時仍說，伊朗必須交出高濃度濃縮鈾，美國取得後很可能會將其銷毀。
伊朗局勢｜傳德黑蘭考慮濃縮鈾運往中國
在周二的外交部例行記者會上，有外媒記者提及阿拉伯衛星電視台在社交網「X」發文報道稱，消息人士透露在與美國達成停火協議前，伊朗正尋求從中國獲得擔保。記者向發言人毛寧問伊朗是否已請求中方協助將高濃縮鈾轉移至中國，如果報道屬實，中方是否願意接受伊朗的高濃縮鈾。毛寧稱，自從美以伊戰事發生以來，中方同包括伊朗在內的相關各方保持緊密溝通，一直在為止戰奔走、為促和努力。中方將秉持習近平主席4點主張精神，為早日恢復中東海灣地區的和平安寧繼續發揮積極作用。
毛寧續指，中方一貫支援通過對話談判和平解決伊朗核問題。希望有關各方抓住機會，通過談判達成兼顧各方合理關切的解決方案。中方也願意繼續為伊朗核問題的政治外交解決發揮建設性作用，維護國際核不擴散體系，促進中東與世界的和平與穩定。有輿論指出，外交部沒有否認有關伊朗濃縮鈾的報道，顯示其持開放態度。
伊朗局勢｜伊朗代表赴卡塔爾謀解凍240億美元資金
伊朗外交部發言人巴加埃稱，美伊談判重點仍是推進諒解備忘錄文本內容。他強調，黎巴嫩問題將成為潛在諒解內容的一部分。伊朗議長卡利巴夫則到訪調停人之一的卡塔爾，推動解凍伊朗於海外的240億美元資金。伊方要求其中一半資金必須在伊朗和美國諒解備忘錄發布後立即解凍，剩餘部分在60天內解凍。特朗普周一於社交網發長文，當中提及美伊談判進展良好，但警告若未能達成協議將恢復攻擊，並稱「要麼達成對所有人都有利的協議，要麼就甚麼協議都沒有」。