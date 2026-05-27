擬大規模襲基輔軍事目標 俄促外國人員撤離

俄烏局勢再趨緊張，俄羅斯周一表明將加強對烏克蘭首都基輔的軍事行動，發動大規模導彈和無人機襲擊，呼籲各國撤走當地外交人員與僑民。烏克蘭外長瑟比加表示，不會對俄羅斯的威脅屈服。美俄外長就戰事通話，俄方敦促美方撤離駐基輔的外交人員和美國公民。
俄羅斯外交部表示，為回應烏克蘭近期對俄方發動的襲擊，俄軍正計劃對基輔境內軍事設施及決策中心展開系統性且持續性的打擊行動。俄方亦指出，攻擊範圍將包括烏克蘭軍工相關目標，並敦促外國撤離駐基輔的外交人員及公民，以避免受到衝突波及。此前，烏克蘭對盧甘斯克地區一處目標發動無人機攻擊，造成21人死亡，俄方稱之為「恐怖襲擊」，並以此作為擴大報復的理由。俄軍其後對基輔發動大規模空襲，出動多架無人機及導彈，包括榛高超音速武器；烏克蘭方面表示攻擊造成2死91傷。面對俄方升級行動的警告，烏克蘭外長瑟比加重申，不會因威脅而作出讓步。他呼籲外國不要向俄羅斯的威脅低頭，並要求國際社會繼續向烏克蘭提供軍事支援。歐盟駐烏克蘭使團表明暫不撤出。烏克蘭總統澤連斯基則表示，希望與美國展開新的外交接觸，推動結束戰事，並趁美國周一陣亡將士紀念日感謝美國一直以來的援助。
魯比奧與拉夫羅夫通話
俄羅斯外長拉夫羅夫與美國國務卿魯比奧通話討論俄烏戰事、雙邊關係以及伊朗局勢。美方表示，是應俄方要求進行通話。俄外交部在會後指出，拉夫羅夫在通話中向美方說明，俄軍對基輔相關軍事目標的打擊行動正在進行，並要求美方撤走在當地的外交人員與公民。俄方強調，有關軍事行動是回應烏方在東部地區發動的無人機襲擊。烏克蘭軍方否認俄羅斯的指控，稱早前行動的目標並非民用設施，而是針對一支精銳無人機指揮單位。
外交部︰呼籲各方共同推動局勢盡快降溫
在北京，外交部發言人毛寧被問及中方如何評論俄方威脅升級衝突，以及會否從基輔撤回外交人員時，表示對於烏克蘭危機，中方立場是一貫及明確的；對話談判是解決危機的唯一可行出路。中方呼籲當事各方共同推動局勢盡快降溫，為重啟對話談判積累條件。