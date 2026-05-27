擬大規模襲基輔軍事目標 俄促外國人員撤離

俄烏局勢再趨緊張，俄羅斯周一表明將加強對烏克蘭首都基輔的軍事行動，發動大規模導彈和無人機襲擊，呼籲各國撤走當地外交人員與僑民。烏克蘭外長瑟比加表示，不會對俄羅斯的威脅屈服。美俄外長就戰事通話，俄方敦促美方撤離駐基輔的外交人員和美國公民。

俄羅斯外交部表示，為回應烏克蘭近期對俄方發動的襲擊，俄軍正計劃對基輔境內軍事設施及決策中心展開系統性且持續性的打擊行動。俄方亦指出，攻擊範圍將包括烏克蘭軍工相關目標，並敦促外國撤離駐基輔的外交人員及公民，以避免受到衝突波及。此前，烏克蘭對盧甘斯克地區一處目標發動無人機攻擊，造成21人死亡，俄方稱之為「恐怖襲擊」，並以此作為擴大報復的理由。俄軍其後對基輔發動大規模空襲，出動多架無人機及導彈，包括榛高超音速武器；烏克蘭方面表示攻擊造成2死91傷。面對俄方升級行動的警告，烏克蘭外長瑟比加重申，不會因威脅而作出讓步。他呼籲外國不要向俄羅斯的威脅低頭，並要求國際社會繼續向烏克蘭提供軍事支援。歐盟駐烏克蘭使團表明暫不撤出。烏克蘭總統澤連斯基則表示，希望與美國展開新的外交接觸，推動結束戰事，並趁美國周一陣亡將士紀念日感謝美國一直以來的援助。