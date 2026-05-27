女子登火山生日變忌日　一個動作墮600米深谷(有片)

綜合報道，42歲女子Ingrid Daniela Vera Figueroa於17日前往孔吉利奧國家公園登山慶生，並挑戰當地知名的亞伊馬火山。詎料1在攀登途中，疑似為了拍下紀念照，短暫鬆開用作平衡和支撐身體的冰斧，結果失去平衡，從陡峭山壁墜落約609米深谷。同行的友人立即求救，惟當日氣候極端惡劣，加上強風吹襲，導致救援直升機無法順利進入山區，搜救行動一度陷入困難。直到當晚，救援人員才確認Figueroa已經罹難。

一場慶生火山之旅慘變憾事。南美洲國家智利一名女子為慶祝自己42歲生日，與朋友攀登到著名亞伊馬火山，惟懷疑因拍照時分心，導致失去平衡，從超過600米高墮落山谷，不幸身亡。

網民：只是想留下生日照 卻成最後身影

翌日，由警方、消防隊、義工以及智利國家林業局組成的聯合搜救小組，在深谷中尋獲她的遺體，並將遺體移送落山。事件曝光後，再度引發外界對高山活動安全的討論。不少網民感嘆：「原本只是想留下生日紀念照，卻成了最後身影」、「山區真的不能輕忽，一瞬間就可能沒命」。

報道指，亞伊馬火山地勢陡峭，加上冰雪覆蓋、氣候變化快速，當地一直被視為具高度挑戰性的登山路線。專家提醒，從事高山攀登時，任何一個小動作都可能影響平衡，尤其在危險地形拍照，更應優先確保自身安全，避免憾事重演。