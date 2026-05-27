女子登火山生日變忌日　一個動作墮600米深谷(有片)

一場慶生火山之旅慘變憾事。南美洲國家智利一名女子為慶祝自己42歲生日，與朋友攀登到著名亞伊馬火山，惟懷疑因拍照時分心，導致失去平衡，從超過600米高墮落山谷，不幸身亡。
綜合報道，42歲女子Ingrid Daniela Vera Figueroa於17日前往孔吉利奧國家公園登山慶生，並挑戰當地知名的亞伊馬火山。詎料1在攀登途中，疑似為了拍下紀念照，短暫鬆開用作平衡和支撐身體的冰斧，結果失去平衡，從陡峭山壁墜落約609米深谷。同行的友人立即求救，惟當日氣候極端惡劣，加上強風吹襲，導致救援直升機無法順利進入山區，搜救行動一度陷入困難。直到當晚，救援人員才確認Figueroa已經罹難。
網民：只是想留下生日照 卻成最後身影
翌日，由警方、消防隊、義工以及智利國家林業局組成的聯合搜救小組，在深谷中尋獲她的遺體，並將遺體移送落山。事件曝光後，再度引發外界對高山活動安全的討論。不少網民感嘆：「原本只是想留下生日紀念照，卻成了最後身影」、「山區真的不能輕忽，一瞬間就可能沒命」。
報道指，亞伊馬火山地勢陡峭，加上冰雪覆蓋、氣候變化快速，當地一直被視為具高度挑戰性的登山路線。專家提醒，從事高山攀登時，任何一個小動作都可能影響平衡，尤其在危險地形拍照，更應優先確保自身安全，避免憾事重演。
Desde las primeras horas de la jornada, miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Temuco se desplegaron en los faldeos del volcán Llaima. El objetivo de la misión fue recuperar el cuerpo de una excursionista que perdió la vida este domingo, tras sufrir una caída… pic.twitter.com/T5XClnIm5r— APRA ARAUCANíA 👍🏽🇨🇱 (@aprachile) May 18, 2026