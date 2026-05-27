特朗普80歲生日舉行格鬥大賽　白宮草坪前搭陣料迎8萬人

美國總統特朗普（Donald Trump）再出奇招。為慶祝美國7月4日建國250周年，以及6月14日自己的80歲生日，白宮南草坪近日開始大規模施工，準備搭建一座臨時UFC綜合格鬥競技場，預計將於6月14日舉辦名為「UFC Freedom 250」的大型格鬥賽事，引發美國輿論熱議。
可容納約5000名觀眾
根據英媒《衛報》報道，現場已可見大型起重機與金屬結構進駐白宮草坪，主舞台將設置經典八角鐵籠，並搭配紅白藍燈光、大型螢幕與軍樂隊表演區，整體規模宛如超級娛樂秀。白宮規畫可容納約5,000名觀眾，另在白宮外的「Ellipse」公園設置大型觀賽區，預估可吸引超過8萬名民眾到場。
這場歷史性賽事由UFC總裁白大拿（Dana White）主導籌辦。據悉，主戰卡將包括兩場冠軍級對決，包括羽量級名將托普里亞（Ilia Topuria）對決蓋吉（Justin Gaethje），以及重量級臨時冠軍戰，由佩雷拉（Alex Pereira）迎戰甘恩（Ciryl Gane）。
特朗普在白宮草坪上舉辦UFC比賽想法，是在去年7月4日出席愛達荷州宣布慶祝美國建國250周年活動計畫時首度提出，他當時表示：「想想看，這發生在白宮的草坪上。我們那裏有很多土地。」他更進步補充：「這將是一場『全面戰鬥』，會有2萬到2.5萬人參加」。
長年與UFC關係密切
據悉，特朗普長年與UFC關係密切，早在2001年UFC陷入低潮時，就曾開放旗下賭場舉辦賽事。近年他也頻頻現身UFC活動，與白大拿互動密切。據《TIME》報道，特朗普是在去年觀看UFC賽事時，親自向白提議在白宮舉辦格鬥大賽，最終促成這場空前活動。
不過，這場「白宮八角籠」也掀起爭議。部分美國政界人士批評，在白宮舉辦格鬥賽有損總統官邸形象，甚至形容像是「現代角鬥士騷」。加州州長紐森（Gavin Newsom）就曾稱，白宮似乎「把娛樂騷擺在國家正事之前」，但特朗普則回應：「這會是一場前所未有的精彩盛事，也是美國精神的展現。」
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