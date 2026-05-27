特朗普80歲生日舉行格鬥大賽　白宮草坪前搭陣料迎8萬人

根據英媒《衛報》報道，現場已可見大型起重機與金屬結構進駐白宮草坪，主舞台將設置經典八角鐵籠，並搭配紅白藍燈光、大型螢幕與軍樂隊表演區，整體規模宛如超級娛樂秀。白宮規畫可容納約5,000名觀眾，另在白宮外的「Ellipse」公園設置大型觀賽區，預估可吸引超過8萬名民眾到場。

特朗普在白宮草坪上舉辦UFC比賽想法，是在去年7月4日出席愛達荷州宣布慶祝美國建國250周年活動計畫時首度提出，他當時表示：「想想看，這發生在白宮的草坪上。我們那裏有很多土地。」他更進步補充：「這將是一場『全面戰鬥』，會有2萬到2.5萬人參加」。

長年與UFC關係密切

據悉，特朗普長年與UFC關係密切，早在2001年UFC陷入低潮時，就曾開放旗下賭場舉辦賽事。近年他也頻頻現身UFC活動，與白大拿互動密切。據《TIME》報道，特朗普是在去年觀看UFC賽事時，親自向白提議在白宮舉辦格鬥大賽，最終促成這場空前活動。