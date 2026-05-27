女司機燈前停車無端被槍擊　驚見槍手竟然是隻狗

美國內布拉斯加州發生一宗匪夷所思的槍擊案，因為槍手竟然是一隻狗狗。內布拉斯加州一名女子駕車駛至一個加油站在燈位停車期間，莫名地受到槍擊，手臂中槍，警方接報到場調查，發現原來是油站外一輛車上的狗狗，意外觸發主人放在車內的霰彈槍，射中這名無辜女司機。

綜合報道，事發於上周六(23日)中午12時許，警方接報指斯科茨布拉夫市一油站附近傳出槍聲，有人受傷。警方到場發現一名女司機手臂受槍傷，警員視察現場亦很快發現，一輛卡車的副駕車門有明顯被轟破的痕跡，這卡車上就只有一隻狗狗。警方經調查後相信，事發前卡車車主載著狗狗先駛到油站，車主落車加油並進入便利店。狗狗就卡車裡，但牠可能太緊張，在車廂內走來走去，卻意外觸碰到車內一把霰彈槍，而這槍的槍膛亦裝有一粒實彈，大此被扣下板機後隨即發射。