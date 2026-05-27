南韓三星電子薪酬協議獲員工投票通過 避免罷工 員工績效獎金「大豐收」

南韓三星電子工會成員周三(27日)投票通過一項早前談判代表與資方達成的初步薪酬協議，避免一場可能衝擊全球晶片供應並拖累國家經濟的罷工行動。 韓聯社報道，投票從本月22日下午2時12分開始，截至周三(27)上午10時。6萬5,593名有權投票的員工中，共有6萬2,616人參與投票，最終投票率95.5%。工會表示，贊成率達73.7%(4萬6,142人)，協議因此獲得通過。根據工會規定，在有投票權成員過半參與，且贊成票過半的情況下，協議即可獲得通過。 此前，三星電子因AI晶片業務績效獎金問題，陷入長達5個月的激烈勞資爭拗。近期，雙方進行兩輪談判，於本月20日在勞動部長最後一刻介入調解下，於原定展開罷工前數小時達成初步薪酬協議。

然而，由消費電子部門員工為主的少數工會周二向法院申請禁制令，要求停止這項薪酬協議的表決程序，理由是協議內容主要有利於半導體部門員工。 根據周三通過的這項勞資雙方於本月20日簽署的薪酬協議，負責半導體業務的設備解決方案(DS)部門員工，維持現有的年終績效獎金(OPI)制度的同時，也為DS部門新設半導體特別績效獎金。公司將拿出業績的10.5%作為特別績效獎金資金來源，不設上限。資金來源中的40%將分配給DS部門，其餘60%分配給子部門，向行政部門統一發放的績效獎金為DS子部門存儲晶片事業部的70%水平。若協議中的「業績」指的是營業利潤，員工可以庫存股形式每人平均獲得最高約5.4億韓圜(約282萬)績效獎金。

三星員工「大豐收」 業界預測，三星電子今年營業利潤有望達到300萬億韓圜(約1.56萬億港元)。若這一預測正確，則可用於發放半導體特別績效獎金的資金規模將達到31.5萬億韓圜(約1,644億港元)。這筆資金中的40%(約12.6萬億韓圜)將由約7.8萬名DS部門員工分享，DS部門旗下各部門員工每人平均可獲得約1.6億韓圜(約83.6萬港元)績效獎金。 此外，其餘60%(約18.9萬億韓圜)則向DS部門旗下的子部門存儲晶片部(約2.8萬人)、行政部門(約3萬人)以1比0.7的比例進行分配。據此推算，存儲晶片部每人平均可額外獲得3.8億韓圜(約198萬港元)獎金；行政部門員工每人平均還可額外獲得約2.7億韓圜(約141萬港元)。存儲晶片部還可根據現有OPI制度獲得約5,000萬韓圜(約26萬港元)，每人平均績效獎金規模有望達6億韓圜(約313萬港元)。但虧損部門恐難獲得OPI獎金。