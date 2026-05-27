迫女友賣淫7年接客500 性虐迫飲尿舔公廁馬桶 法國前銀行經理判囚25年

法國一名51歲前銀行經理涉嫌在7年間強迫42歲女友賣淫，與近500名男子發生性關係，更強迫女友喝尿、舔公廁馬桶，多次用皮帶、電線虐打女友，遭警方起訴。法院近日裁定被告性侵、酷刑及操控他人賣淫等罪名成立，重判入獄25年。 英國《每日星報》引述法媒報道，檢方指，51歲的布奇(Guillaume Bucci)以玩性虐遊戲為藉口，對42歲女友拉埃蒂茨婭(Laetitia R.)進行心理控制，甚至洗腦。兩人於2015至22年同居的7年間，拉埃蒂茨婭淪為布奇的搖錢樹和洩慾工具。 檢方指，布奇強迫女友賣淫，命令她必須拿筆記本詳細記錄所有客人的名單。2017年拉埃蒂茨婭剛生下女兒、出院當日，布奇就急不及待強迫她去跟一名貨車司機做性交易。

拉埃蒂茨婭在庭上崩潰供稱，「當(強迫接客)來到487人時，我就停止計數了。有些人，我甚至被迫交易多達10次。一點一滴地，自覺心靈已枯萎」。 拉埃蒂茨婭供稱，除了被迫賣淫，她還經常遭到布奇用皮帶、廚房砧板、電線暴打，多次掐頸直到快要窒息。布奇還強迫她舔公共廁所的馬桶，又逼她喝下他的尿液。

報道指，拉埃蒂茨婭並未被下藥，而是被迫在完全清醒狀態下承受這一切。為了進行極端的精神折磨，布奇故意不准拉埃蒂茨婭睡覺，每10天只批准她睡足一個晚上。 布奇對拉埃蒂茨婭冷冷地說，「你必須清醒地意識到現在發生在你身上的事」。拉埃蒂茨婭痛苦地憶述，「那些惡行每次強加在我身上時，我的一部分就永遠碎掉了。我不知道該怎麼逃走，當時甚至想，如果乖乖聽話，他打我或許會打得輕力一點」。 拉埃蒂茨婭因為長年遭受虐待，現在身體有部分已永久傷殘。布奇在庭上承認部分勒頸及灼傷等酷刑行為，辯稱兩人的關係完全是「雙方同意的性虐遊戲」。

檢方出示兩人之間數百條短訊和語音訊息，內容全是布奇稱「如果不聽話就殺了你」等死亡恐嚇，顯示女方在不情願、生命受到威脅下被迫配合。 檢察官指出，布奇「對其他女性有極高的再犯風險」，要求判處終身監禁。迪涅萊班(Digne-les-Bains)刑事法院近日最終判處布奇監禁25年，且必須完成至少三分二刑期(約16.6年)才可申請假釋。