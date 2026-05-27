日本櫪木入屋劫殺案　警追緝經中國潛逃東南亞主謀

日本櫪木縣在本月中發生一宗入屋劫殺案，4名只有16歲的少年闖入上三川町的一戶盜竊，並用刀刺死69歲的女住戶富山英子。警察其後再拘捕涉嫌指使及向4名少年提供犯罪用品的夫婦，28歲的竹前海斗及25歲的竹前美結，並鎖定案件與匿名網絡犯罪集團「德龍」有關，並在今日（27日）鎖定多一名男子，涉嫌指使竹前夫婦犯案。警察指男子已經中國潛逃到東南亞。

案件發生在本月14日，富山英子被發現在上三川町的寓所內被人用刀插20刀致死。警察隨後拘捕了4名入屋盜竊的少年，經調查後，發現了來自橫濱的一對夫婦竹前海斗和竹前美結在幕後指示少年行劫，並為他們提供器材。其後竹前海斗試圖前往南韓，在再轉到菲律賓馬尼拉潛逃，不過在羽田機場登機前遭逮捕。然而警察表示，相信夫婦二人對上還有更高層的指示者，並指竹前海斗一直以一個高隱密性的通訊軟件，與1名40多歲的男人聯繫，相信男子為案件的策劃者，並對他展開追緝。