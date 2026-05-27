美國動漫展驚現「新鮮腳汁」 「初音未來」玉足浸飲料粉絲狂飲(有片)

美國加州聖荷西（San Jose）近日舉行年度動漫盛會「FanimeCon 2026」，吸引大量動漫迷參與。惟在展場外由社交平台發起的夜間派對「ParkCon」上，出現爭議一幕。一位打扮成初音未來的Coser，聯同另一名戴上紅色假髮的女子，現場公開銷售名為「新鮮腳汁」（Fresh Feet Juice）的特調飲料。兩人直接將雙腳浸入裝滿紅色飲料的巨大冰桶中，供顧客飲用。有粉絲對着Coser的玉腿狂飲「新鮮腳汁」。

社交平台流出的現場畫面，攤位旁的手寫價目表列出多種收費：喝一大口10美元、整杯15美元、讓飲料順着腳趾滴入杯中的「淋汁」盛惠20美元，而「吐口水」服務則索價30美元。 儘管行為惹爭議，該攤位卻「大收旺場」，一小時內將所有「新鮮腳汁」售罄，大量粉絲排隊搶購，一旁路人目擊此景後更表現錯愕。 有網民擔心，在沒有消毒腳部下可能會有滋生細菌，以及引發傳染疾病的風險，甚至可能會對次文化形象的造成負面打擊，容易讓外界對 Cosplay圈和御宅族群產生更深的誤解或刻板印象。

THE MIKI FEET JUICE IS REALLLLLLLLLLLL pic.twitter.com/SZDX0CQ1BJ — Stevie Blunder (@StevieBlunder__) May 24, 2026