NASA公布第一階段月球基地計劃　訂製月球車登陸器

美國太空總署（NASA）在周二（26日）公布了首階段的月球基地計劃，並向4間美國企業提供數以億計美元的合約，購入基地需要的登陸器、月球車以及無人機等。

NASA在周二公布，向4間美國企業開出數以億計美元合約，當中包括向貝索斯（Jeff Bezos）的藍色起源購買2個登陸器，用作運送月球車到月球的南極，而Astrolab與Lunar Outpost就會為NASA建造這些月球車，螢火蟲太空（Firefly Aerospace）就將負責運送首批無人機到月球。而有關的硬件預計要在首次阿提密斯太空人登陸月球前付運，而有關登月計劃最快在2028年實行。