NASA公布第一階段月球基地計劃　訂製月球車登陸器

美國太空總署（NASA）在周二（26日）公布了首階段的月球基地計劃，並向4間美國企業提供數以億計美元的合約，購入基地需要的登陸器、月球車以及無人機等。
NASA在周二公布，向4間美國企業開出數以億計美元合約，當中包括向貝索斯（Jeff Bezos）的藍色起源購買2個登陸器，用作運送月球車到月球的南極，而Astrolab與Lunar Outpost就會為NASA建造這些月球車，螢火蟲太空（Firefly Aerospace）就將負責運送首批無人機到月球。而有關的硬件預計要在首次阿提密斯太空人登陸月球前付運，而有關登月計劃最快在2028年實行。
美國在今年4月實行阿提密斯2號飛船的任務，4名太空人圍繞月球。而明年NASA將啟動的阿提密斯3號任務，另一組太空人將練習將NASA的獵戶座太空船在地球軌道上與藍色起源和馬斯克（Elon Musk）的SpaceX共同開發的月球登陸器連接。NASA目標是2027年中啟動阿提密斯3號任務，並於2028年安排2名太空人登陸月球。而月球基地的第2階段會在2029年至2030年代初，建造月球的永久性基礎設施，包括電網。至於該基地何時才能建成，預計將在2030年代的第3階段實現。