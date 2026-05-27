日參議院通過設國家情報會議 高市政府將成立對外情報廳 擬訂《防間諜法》

《每日新聞》報道，根據法案，國家情報會議將由首相高市早苗擔任主席，屬閣僚級會議體，目的是打破警察廳、外務省、防衛省及公共安全調查廳等現有情報機構「分割」的局面，加強政府整體情報整合及分析能力。內閣官房旗下的「內閣情報調查室」也將同步升格為「國家情報局」，負責跨部門協調，相關機關依法須提供必要的資訊和資料。

日本國會參議院周三(27日)通過《國家情報會議成立法案》，旨在建立由首相主導的情報統籌機制。政府預計最快7月成立「國家情報局」，並將進一步推動情報體制改革，研究制定防範外國間諜活動的《防間諜法》，以及成立獨立情報機構「對外情報廳(暫稱)」。

在參議院內閣委員會審議期間，在野黨質疑情報機構權力擴大後，可能加強對國民監控，進一步侵害日本憲法保障的言論自由和私隱權。對此，高市早苗表示，法案生效後，將由國家情報會議研議設立防止侵犯國民權利的資訊蒐集及提供機制。

最大在野黨立憲民主黨曾提出修正案，主張增設獨立監督機構，檢視情報活動是否侵害基本人權及維持政治中立，並要求政府至少每年一次向國會報告國家情報會議運作情況。但修正案最終遭否決。