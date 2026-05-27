火山爆發與流星「同框」 馬榮火山罕見奇景(有片)

菲律賓活躍火山「馬榮火山」(Mayon Volcano)持續噴發，周一(25日)深夜更出現「火山爆發與流星同框」奇景；紅色熔岩沿斜坡流下，突然一道急速的綠色亮光從天而降略過，猶如撞落馬榮山火。起初大眾疑惑為何火山出現「神秘」閃光，菲律賓太空總署周二發聲明表示，那是流星體或太空石塊超高速進入大氣層後產生高溫而燃燒，常常形成亮光。

馬榮火山｜航天專家：美得驚人

菲律賓火山及地震研究所的監察鏡頭於周一晚10時33分，拍下上述神奇一幕，也有民眾的車cam捕捉到。有目擊者稱，初時還以為是導彈，「它爆出綠色和白色光芒，時間不足一秒，然後消失於雲中」。也有上載短片的網民對所見到的感到離奇，問「地球發生甚麼事」。美國太空總署專家Bill Cooke稱，這個罕見的巧合畫面「美得驚人」，可以說是奇妙至極。英國赫爾大學火山學家Rebecca Williams表示，火山噴發本身已是大自然最壯觀的景象之一，但這次又同時出現流星，「就像兩股最強大的自然力量同時交會」。