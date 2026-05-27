馬斯克SpaceX星鏈坐地起價 美軍肉隨玷板上「焗俾」爆爭拗

據報SpaceX高層曾與國防部官員激烈爭拗。圖為美國防長赫格塞思及馬斯克(小圖)。(路透社)

美國富豪馬斯克旗下太空探索科技公司SpaceX，近日被揭與美國國防部就「星鏈」衛星網絡服務收費問題爭吵。據報道，SpaceX把供應美軍自殺式無人機使用的衛星終端服務費用，大幅調高至原價4倍，最終五角大樓在戰事需求下「肉隨玷板上」被迫接受。

路透社報道指，美國於今年2月對伊朗展開軍事行動，並首次部署低成本「盧卡斯」(LUCAS)自殺式無人機。這款無人機在實戰中發揮一定效用，成為針對伊朗無人機能力的重要工具。