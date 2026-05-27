馬斯克SpaceX星鏈坐地起價 美軍肉隨玷板上「焗俾」爆爭拗

美國富豪馬斯克旗下太空探索科技公司SpaceX，近日被揭與美國國防部就「星鏈」衛星網絡服務收費問題爭吵。據報道，SpaceX把供應美軍自殺式無人機使用的衛星終端服務費用，大幅調高至原價4倍，最終五角大樓在戰事需求下「肉隨玷板上」被迫接受。
路透社報道指，美國於今年2月對伊朗展開軍事行動，並首次部署低成本「盧卡斯」(LUCAS)自殺式無人機。這款無人機在實戰中發揮一定效用，成為針對伊朗無人機能力的重要工具。
每架無人機接駁終端機 由5000加至2.5萬美元
但為這批無人機提供通訊支援的「星鏈」服務被指「坐地起價」。報道引述美國國防部文件及知情人士指，SpaceX提出將每部接駁終端機的月費，由本來的5,000美元，大幅上調至2.5萬美元。公司解釋，相關服務屬武器系統用途，與一般商用或民用服務性質不同，過去的收費太低。
消息稱，加價決定是在美國對伊朗展開轟炸數周後提出。期間SpaceX高層與國防部官員舉行會議，雙方就價格問題激烈爭拗。由於五角大樓正計劃擴大對伊朗的打擊行動，最終只好屈服。據悉「盧卡斯」每架生產成本約3萬美元，若加上「星鏈」新收費，整體操作成本據報倍翻至近6萬美元，令軍事開支上升。報道未有披露實際涉及多少部「星鏈」終端設備。