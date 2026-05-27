印度47.6度高溫2天40人亡 越南連日達40度 法國7人死｜熱浪

近日香港熱焫焫，世界其他地方亦然。印度周一(25日)多地錄得攝氏40度或以上高溫，其中西北部、中部更是飆到47度。印度傳媒指，印度南部特倫甘納邦(Telangana)和安得拉邦(Andhra Pradesh)於2天內，有超過40宗與中暑相關的死亡個案。越南北部也連日錄得約40度氣溫，首都河內因熱浪侵襲電力供應緊絀，部分地區停電，民眾晚上熱到無法入睡。歐洲近日亦遭熱浪吹襲，法國有7人直接或間接死於炎熱天氣，其中5人在河裡、湖裡或海灘溺斃。法國自上周六起已錄得較過往5月為熱的高溫，周二料達36度，熱浪將持續至周四。

熱浪｜地面3分鐘煮熟雞蛋 水喉水溫度高過熱水爐

印度北方邦(Uttar Pradesh)的班達(Banda)和和馬哈拉什特拉邦（Maharashtra)的布拉姆普里(Brahmpuri)均錄得47.6度驚人高溫，雞蛋打在地上3分鐘就煮熟。印度首都新德里周二最高溫達43度，在高溫暴曬下屋頂水塔裡面的水都被曬得滾燙，溫度甚至比存留在熱水爐裡的水還高，洗澡時若不注意，可能會被「冷水」燙到。在高溫持續的情況下，為了降溫，民眾只好長時間開著風扇、冷氣，令印度用電量暴增，近期跳電更為頻繁，連供電穩定的使館區瓦桑維哈(Vasant Vihar)也現停電情況，有使館人員稱，以往幾乎不會跳電，今個月已有一、兩天曾停電；過去每次停電的時間大約10到20分鐘，現在可能是1至2小時。