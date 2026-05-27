仁川機場哺乳室變「沖杯麵專區」 內地小紅書教路引發爭議

南韓傳媒《中央日報》指，有中國遊客在社交網教路指仁川國際機場的「嬰兒哺乳室」是找熱水沖杯麵的好去處，引起不滿和爭議。輿論促請機場加強管理，指將原本供兒童使用的空間用作普通休息室是有問題的。

報道指，自周一(25日)起，中國「小紅書」陸續出現多篇關於「仁川機場哺乳室吃泡麵」的經驗分享與貼文。有遊客在文中公開解釋，由於仁川機場內的便利商店並未提供熱水，為了吃上一碗熱騰騰的杯麵，便將目光投向了哺乳室。該遊客甚至在網絡上詳細介紹各個哺乳室的具體位置，引導其他網友效仿。另一位遊客則發文抱怨，稱自己在哺乳室內裝熱水準備泡麵時，當場被機場工作人員發現並驅離。該遊客不滿地表示：「我說我只是要放熱水，然後去外面吃。我以為哺乳室裡只是禁止吃喝，沒想到連進去放熱水本身也是被禁止的。」該言論隨即在網路上引發兩極討論。