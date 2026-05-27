仁川機場哺乳室變「沖杯麵專區」 內地小紅書教路引發爭議

南韓傳媒《中央日報》指，有中國遊客在社交網教路指仁川國際機場的「嬰兒哺乳室」是找熱水沖杯麵的好去處，引起不滿和爭議。輿論促請機場加強管理，指將原本供兒童使用的空間用作普通休息室是有問題的。
報道指，自周一(25日)起，中國「小紅書」陸續出現多篇關於「仁川機場哺乳室吃泡麵」的經驗分享與貼文。有遊客在文中公開解釋，由於仁川機場內的便利商店並未提供熱水，為了吃上一碗熱騰騰的杯麵，便將目光投向了哺乳室。該遊客甚至在網絡上詳細介紹各個哺乳室的具體位置，引導其他網友效仿。另一位遊客則發文抱怨，稱自己在哺乳室內裝熱水準備泡麵時，當場被機場工作人員發現並驅離。該遊客不滿地表示：「我說我只是要放熱水，然後去外面吃。我以為哺乳室裡只是禁止吃喝，沒想到連進去放熱水本身也是被禁止的。」該言論隨即在網路上引發兩極討論。
母親旅客批「殘渣濺淨水器、有人在內熟睡」
這波「借熱水」的歪風，已嚴重干擾到真正需要該空間的媽媽與嬰兒。許多女性旅客紛紛在社群媒體上大吐苦水：「當我進去準備幫孩子擠奶時，竟然看到一名女子正大喇喇地用裡面的熱水器泡杯麵。」另有人指，「走進去想幫寶寶換尿布，結果發現有外國遊客直接躺在裡面睡覺，讓人非常困惑與尷尬。」、「在我餵寶寶吃嬰兒食品的20分鐘內，就有4到5個人大搖大擺進來裝熱水。後來我甚至看到吃剩的杯麵湯汁和殘渣直接濺在飲水機和水槽裡，非常不衛生。」
根據仁川國際機場官網的明確公告：「嬰兒哺乳室僅限攜帶3歲以下嬰兒的監護人及孕婦使用。設施內嚴禁睡覺、飲食或飲用行為。」事件曝光後，大批網友紛紛留言譴責：「這本來就不是給一般旅客進去的地方，缺乏基本公德心」、「強烈建議機場設置門禁，只有帶嬰兒的人才能刷卡進入」、「應該直接開罰，不然根本管不住！」