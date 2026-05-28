伊朗革命衛隊公開擊落美軍「死神」無人機片

美伊結束戰爭談判仍在進行之際，美國中央司令部周二稱，在伊朗南部發動「自衛」攻擊以保護美國軍隊對抗來自伊朗軍方的威脅。伊朗批評美國此舉違反停火協議。伊朗革命衛隊其後公布片段，顯示防空系統擊落一架美軍MQ-9「死神」無人機，並稱偵測到一架F35戰機和一架收集情報的RQ-4全球鷹無人機，向它們開火逐出伊朗領空。革命衛隊又警告，對美國違反停火協議，保留「合法」報復的權利。

伊朗傳媒周二稍早稱，美國和以色列的軍機於鄰近霍爾木茲海峽的拉臘克島(Larak Island)南面攻擊伊朗船隻，造成數名伊朗人死亡。伊朗外交部強烈譴責美國違反停火協議，認為美政府應對這些侵略行為所帶來的一切後果承擔責任。據悉，美軍空襲伊朗南部的導彈發射基地和試圖布設水雷的船隻。伊朗外交部又指控美國多次海上騷擾伊朗商船，伊朗在軍事和外交等方面對美國都極度不信任。伊朗本月初也曾公開MQ-9無人機的殘骸片段，有美媒上周指美國在戰事中或失去多達30架MQ-9，分別在飛行中或地面被摧毀。

至於美伊談判方面，根據新華社報道，伊朗通訊社昨透露一份有關伊朗與美國諒解備忘錄框架的「初步非正式文件」內容，涉及霍爾木茲海峽、地區軍事部署及未來協議安排等問題。根據文件，美國承諾解除針對伊朗的「海上封鎖」，並撤出部署在伊朗周邊區域的部分軍事力量。作為交換，伊朗將於一個月內逐步把霍爾木茲海峽商業船隻通行量，恢復至局勢升級前水平，但不包括軍事船隻。船隻通行的管理和航線安排，將由伊朗與阿曼共同協調。文件顯示，如果伊美能在60天內達成最終協議，相關內容可能以具有約束力的聯合國安理會決議形式獲得確認。伊朗方面強調，在完成「切實可驗證」的核查之前，伊方不會採取任何實際行動。

特朗普周三召開內閣會議 伊朗議會國家安全和外交政策委員會成員布魯傑迪則表示，根據伊朗與美國初步協議草案，美國第一步將承諾，實現在包括黎巴嫩在內的所有戰線為期60天的全面停火。該協議草案還要求解凍伊朗大部分被凍結的資產並解除海上封鎖。美伊談判進入關鍵時刻，美國總統特朗普據悉將於美國時間周三召開內閣會議。他在會前展現出有信心協議即將達成，霍爾木茲海峽將重新開放。