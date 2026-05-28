水牛「撞樣」特朗普 獲特赦避過屠宰(有片)

孟加拉一頭水牛因為患有白化症，擁有「飄逸」金髮，被指「撞樣」美國總統特朗普(路透社)

孟加拉一頭水牛因為患有白化症，擁有「飄逸」金髮，被指「撞樣」美國總統特朗普，因而成為網紅。本來牠將成為伊斯蘭宰牲節祭品，但孟加拉政府最刻介入，決定「特赦」不予宰殺。

這頭水牛重約700公斤，留有一撮金髮，由首都達卡以南一個農場飼養，屬於白化品種，外表較一般水牛淺色，配合金色毛髮及粉紅色鼻頭，在當地眾多祭祀牲畜中格外搶眼。農場主人Ziauddin Mridha表示，由於牠的髮型與特朗普相似，所以將牠改名為「特朗普」，自本月以來吸引很多民眾來農場「朝聖」，「水牛特朗普」一日要洗澡四次、一日四餐，以保持健康狀態。

就在「水牛特朗普」即將面臨宰殺前，官方因大批民眾關注引發安全考量緊急介入，內政部長阿邁德已下令不得宰殺這頭水牛，指示將款項退還給買主，並將牠移送至位於首都達卡的國家動物園。孟加拉國家動物園表示，這頭水牛將獲得妥善照顧。