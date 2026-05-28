水牛「撞樣」特朗普 獲特赦避過屠宰(有片)

孟加拉一頭水牛因為患有白化症，擁有「飄逸」金髮，被指「撞樣」美國總統特朗普，因而成為網紅。本來牠將成為伊斯蘭宰牲節祭品，但孟加拉政府最刻介入，決定「特赦」不予宰殺。
這頭水牛重約700公斤，留有一撮金髮，由首都達卡以南一個農場飼養，屬於白化品種，外表較一般水牛淺色，配合金色毛髮及粉紅色鼻頭，在當地眾多祭祀牲畜中格外搶眼。農場主人Ziauddin Mridha表示，由於牠的髮型與特朗普相似，所以將牠改名為「特朗普」，自本月以來吸引很多民眾來農場「朝聖」，「水牛特朗普」一日要洗澡四次、一日四餐，以保持健康狀態。
就在「水牛特朗普」即將面臨宰殺前，官方因大批民眾關注引發安全考量緊急介入，內政部長阿邁德已下令不得宰殺這頭水牛，指示將款項退還給買主，並將牠移送至位於首都達卡的國家動物園。孟加拉國家動物園表示，這頭水牛將獲得妥善照顧。
宰牲節是伊斯蘭教兩大重要節日之一，以宰殺羊或牛為獻祭，預計期間會有逾1200萬牲畜被宰殺。
A buffalo in Bangladesh nicknamed "Donald Trump" for its flowing blond hair has been spared from sacrifice after shooting to fame, and will instead be cared for at the national zoo. The 700-kilo bull is a rare albino buffalo. pic.twitter.com/ZWyVHCLtcn— Shanghai Daily (@shanghaidaily) May 28, 2026