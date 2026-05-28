CIA前高層疑涉貪污被捕　住所被搜出市值4千萬金條及數十隻勞力士

法庭文件顯示，魯殊直到近期仍是CIA的「高級行政主管級別員工」，他在去年11月至今年3月期間，曾以「工作相關公務開銷」為由，申請調撥這批巨額黃金與外匯現金。然而，CIA內部進行例行性審計時，這筆龐大的資產從官方保管庫中消失，隨即引發CIA局長警覺，並將此案移交給FBI。

美國《紐約郵報》引述法庭文件指出，FBI上週突擊搜查這名前CIA官員魯殊（David Rush）的辦公室與住所，當場起獲多達303塊金條、200萬美元（約1,568萬港元）的現金，以及將近30幾隻的勞力士腕錶。

美國中央情報局（CIA）爆出驚人醜聞，一名甫離職不久的前高官，日前遭到聯邦調查局（FBI）突襲搜索住宅，在屋內查獲價值高達4千萬美元（約3.1億港元）的金條，以及數百萬現鈔和數十隻勞力士名錶。

值得注意的是，儘管魯殊住處被搜異常巨額財富，但截至目前為止，聯邦檢方對他提出的具體指控僅為「虛報大學履歷」、「詐騙政府軍人假薪資」。起訴書指出，魯殊涉嫌撒謊編造自己是美國海軍陸戰隊預備役成員，以此非法騙取軍人特別休假與相關津貼。

疑犯被拘留中

至於4千萬美元的黃金、鉅額現鈔是否涉及間諜活動、洗錢或集體貪污，FBI目前仍在深入追查中，魯殊已被聯邦法院裁定還押，關押於聯邦拘留所中。

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