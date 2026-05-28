美警截停女司機「右手滑電話」 發現無右臂後照開告票(有片)

美國佛羅里達州一名女子開車時突然被警員截停，控她在駕駛時以右手使用手機，惟女司機早因截肢失去右臂，根本無法做出警員所指控的行為，不過警察仍堅稱看到她「舉起了一隻手」，發出告票，警方隨身攝錄機片段曝光後引發網民批評，女子事後提告，最終法院周三開庭前，涉事警察以「證據不足」為由要求撤銷告票。

女子提告法院 警員 因「證據不足」撤 告票

事件發生於2月11日上午8時許，36歲女司機Kathleen Thomas開車行經佛州北迪克西高速公路，突然被一名警員攔下。Kathleen詢問原因，警員告知「你開車經過我身邊時，右手拿著手機，還在滑手機 」。

Kathleen面對指控感驚訝，伸出自己已被截去大半的右臂，無奈地大笑回「顯然不是吧」同時揮舞右手。沒想到警員未有體諒，還持續追問細節，甚至咄咄逼人堅稱「你當時就是在滑手機」，Kathleen則強調「你剛剛明明說看到我用右手。」警員及後改口稱「我以為我看到妳的右手，你那時候有一隻手 」，Kathleen也不甘示弱說道「所以，你根本沒看到」，警員反擊「我知道我剛剛說了什麼。我現在是在問妳，妳到底有沒有拿著手機？」Kathleen無奈地堅持回答沒有。