摩根大通因5000元熟食拼盤涉不當解僱　賠償3330萬

美國金融巨頭摩根大通（JPMorgan Chase），因一筆642.5美元（約5,034港元）的熟食拼盤，開除資深經紀人，反遭仲裁庭重罰425萬美元（約3,330萬港元），震撼華爾街。
綜合美國傳媒報道，美國金融業監管局（FINRA）於5月22日作出這項裁決，認定摩根大通於2024年開除加州比佛利山莊資深經理人Brent Ryan Bodner的行為，屬於「惡意抹黑與不當解僱」，勒令支付高達425萬美元的賠償金。
報道指出，事件導火線是一筆發生於2024 年2月的餐費申報，Bodner的律師指出，Bodner當時在住宅舉辦「早已獲得公司預先批准」的商務會議，邀請一名現有客戶和一名潛在的大客戶，並由秘書提前數天向熟食店訂購一盤642.5美元的熟食拼盤，外賣送上門。
商務會議叫外賣 秘書揀錯堂食
然而，秘書在內部報帳系統編碼時，誤將該筆費用揀選為「堂食」，而非「外賣」。摩根大通以此為由，指控Bodner「利用公款擅自舉辦超級碗派對」，於2024年5月將其解僱。
律師更透露，摩根大通高層擔心Bodner發現被調查，會帶著大批客戶跳槽，因此在還未開除前，悄悄成立一個「客戶小組」，像「分食屍體的禿鷹一樣」，提早將Bodner的客戶名單瓜分。對於仲裁小組的判決，摩根大通發表聲明，表示「強烈反對」並感到遺憾，不排除透過聯邦法院提出司法審核。
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