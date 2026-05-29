摩根大通因5000元熟食拼盤涉不當解僱　賠償3330萬

美國金融巨頭摩根大通（JPMorgan Chase），因一筆642.5美元（約5,034港元）的熟食拼盤，開除資深經紀人，反遭仲裁庭重罰425萬美元（約3,330萬港元），震撼華爾街。

綜合美國傳媒報道，美國金融業監管局（FINRA）於5月22日作出這項裁決，認定摩根大通於2024年開除加州比佛利山莊資深經理人Brent Ryan Bodner的行為，屬於「惡意抹黑與不當解僱」，勒令支付高達425萬美元的賠償金。

報道指出，事件導火線是一筆發生於2024 年2月的餐費申報，Bodner的律師指出，Bodner當時在住宅舉辦「早已獲得公司預先批准」的商務會議，邀請一名現有客戶和一名潛在的大客戶，並由秘書提前數天向熟食店訂購一盤642.5美元的熟食拼盤，外賣送上門。