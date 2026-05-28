天氣｜聯合國警告2027年或破最熱紀錄 未來5年不斷飆高溫

聯合國專業機構「世界氣象組織」（WMO）今日（5月28 日）發表最新全球氣候預測報告，顯示未來5年即2026至2030年的全球平均氣溫，將在持續逼近歷史最高紀錄的極高水平上推移，平均氣溫將比工業革命前高出1.3至1.9度。

較工業革命前平均高出近1.3至1.9度

根據WMO公佈的報告顯示，2026年至2030年中，各年度全球平均氣溫，預計將比工業革命前高出攝氏1.3至1.9度，顯示長期全球暖化趨勢仍未減緩。