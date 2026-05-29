助理多次為Matthew Perry注射致命劑量毒品　被判刑41個月庭上稱終身悔恨

岩政在庭上哽咽致歉表示，「我真的非常抱歉。我對自己做出的非法行為感到終身悔恨，這份罪惡感我會帶進墳墓裡。」Matthew Perry的繼父痛批，岩政未阻止兒子日益嚴重的毒癮，反而持續提供藥物，「你本來可以打那通求救電話，但你卻選擇繼續在他的豪宅裡過著舒服日子。」

《路透社》報道，法官宣判指出，岩政在2023年10月於洛杉磯的Matthew Perry住所內，依照對方要求替其注射K仔後離開，後來發現Matthew Perry已面朝下漂浮於按摩浴缸中身亡。

美國劇集《老友記》（Friends）男星Matthew Perry在2023年浴缸內死亡，終年54歲。其私人助理岩政（Kenneth Iwamasa），因協助注射致命劑量氯胺酮（K仔），5月27日被美國聯邦法院判處41個月監禁。

根據認罪協議，岩政坦言自己沒有醫療資格，卻多次替Matthew Perry注射K仔，其中包括最終致命劑量。他也承認曾數度發現Matthew Perry接受注射後昏迷，卻仍持續替其注射毒品。

已故的54歲Matthew Perry生前長年與藥物濫用問題搏鬥，他在1990年代熱門喜劇《老友記》飾演幽默又毒舌的「Chandler Bing」而紅遍全球。此案共有5人認罪，包括2名醫生、1名中間人與1名毒販，其中綽號「K仔女王」的毒販Jasveen Sangha遭判15年徒刑，刑期最重。

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