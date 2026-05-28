Google員工被起訴　涉用內部資料在Polymarket獲利120萬美元

聯邦檢察官起訴一名谷歌員工涉嫌欺詐，指控其利用內幕消息在預測市場落注。(資料圖片/路透社)

Spagnuolo被控洗黑錢、欺詐等罪名。據ABC 新聞報道，Spagnuolo於周三早上在紐約被捕。控方在起訴書中指，Spagnuolo能夠存取Google的內部數據，讓其能夠獲取機密且未公開「Google的年度搜尋排行榜」（Year in Search）的數據。

檢察官指出 ，在Google擔任主任資訊安全工程師（staff information security engineer）的Michele Spagnuolo，利用Google的機密資料，在Polymarket進行交易，押注歌手「d4vd」將成為2025年Google搜尋量最高的人物。

聯邦檢察官在美國時間周三（27日）起訴一名谷歌（Google）員工涉嫌欺詐，指控其利用內幕消息在預測市場Polymarket落注，從中獲利120萬美元。

早於去年12月，已有人在Polymarket留意到一個名為「AlphaRaccoon」的用戶，在「年度最高搜尋量人物」的合約上進行可疑交易，在起訴書證實，「AlphaRaccoon」正是Spagnuolo。

起訴書續指，「Google在2025年12月4日前後正式對外公布2025年『年度搜尋排行榜』結果。公布後不久，Spagnuolo的AlphaRaccoon帳戶便從其與該排行榜相關的投注中，獲利約120萬美元。」據ABC報道，Spagnuolo周三出庭應訊，他未有作出答辯，並獲准以225萬美元保釋。

Google在聲明中表示，正配合執法部門的調查工作，Spagnuolo利用機密資訊進行投注，嚴重違反了公司的政策。Google補充指，已將該名員工停職，並將採取適當行動。