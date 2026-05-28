拜登妻憶丈夫選舉辯論失常 「以為他中風」

這段訪問將於本月31日播出，CBS先釋出30秒預告。吉爾在訪問中說道：「我嚇壞了，因為在那之前或之後，我從來沒見過他變成那個樣子」，「我不知道發生了何事，我看着他心想『天啊，他中風了』，把我嚇死了。」吉爾將推出新書《東翼的視角》（暫譯），預計將首度揭露她在白宮見證這段時期的經歷。

當時仍大力支持拜登

2024年6月，當時81歲的拜登在亞特蘭大與共和黨候選人特朗普進行辯論，全程聲音沙啞，多次詞不達意答非所問、長時間停頓，甚至語意混亂，包括在試圖攻擊特朗普的減稅政策時，將「打敗大藥廠」說成「我們終於打敗了醫療保險（Medicare）」，加劇外界對他心智狀態的疑慮。特朗普甚至嘲諷他說：「我真的不知道他最後那句話在講甚麼，我也不覺得他自己知道。」當時吉爾仍支持拜登，拜登競選團隊也極力淡化影響，堅稱他只是狀態不佳。