伊朗局勢｜美國擊落無人機襲港口城市 伊朗報復炸美軍基地

美伊停火協議危危乎，雙方互相發動新攻擊。美軍繼日前以「自衛」為由襲擊伊朗導彈發射基地和布雷船後，周四(28日)凌晨擊落4架伊朗無人機，並空襲霍爾木茲海峽沿岸城市及海軍基地阿巴斯港(Bandar Abbas)。伊朗革命衛隊其後稱，襲擊了區內一個美軍基地。美國盟友科威特同日指遭導彈和無人機攻擊，並無指明它們來自伊朗。
有美國官員向路透社稱，擊落4架無人機後，美軍攻擊了準備發射第5架無人機、位於阿巴斯港的無人機控制基地。他強調，有關行動經過考量，並純粹出於防衛，是為了維護停火協議。革命衛隊則表示，襲擊了發動有關攻擊的美軍基地，沒有透露地點。以色列北部據悉亦響起防空警報聲。
伊朗局勢｜特朗普不滿意終戰協議 反對濃縮鈾移往中俄
美伊互相攻擊前，美國總統特朗普周三於白宮舉行內閣會議，會前向傳媒稱美方不滿意結束戰爭協議的條款，否認伊朗日前透露的諒解備忘錄框架內容。內容提及霍爾木茲海峽船隻通行的管理和航線安排，將由伊朗與阿曼共同協調。特朗普指，沒有國家可以控制該水道，並似乎威嚇盟友阿曼，稱該處是國際水域，阿曼將與其他國家一樣安分守己，否則美國會將之炸掉。特朗普又反對由中國或俄羅斯接管伊朗的濃縮鈾，稱「那樣會讓我感到不安」。他早前透露，除了將濃縮鈾運到美國銷毀外，也接受在伊朗就地銷毀。有報道則指，伊朗考慮將它們交給中國。
特朗普聲稱，伊朗政府很想達成協議結束戰爭，但至今仍未成事。他重申如果未能達成協議，美國將恢復攻擊。特朗普堅持不會因11月美國中期選舉而改變對伊朗的策略，有可能重新展開軍事行動結束一切，也可能不會。