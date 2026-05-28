伊朗局勢｜美國擊落無人機襲港口城市 伊朗報復炸美軍基地

美伊停火協議危危乎，雙方互相發動新攻擊。美軍繼日前以「自衛」為由襲擊伊朗導彈發射基地和布雷船後，周四(28日)凌晨擊落4架伊朗無人機，並空襲霍爾木茲海峽沿岸城市及海軍基地阿巴斯港(Bandar Abbas)。伊朗革命衛隊其後稱，襲擊了區內一個美軍基地。美國盟友科威特同日指遭導彈和無人機攻擊，並無指明它們來自伊朗。

有美國官員向路透社稱，擊落4架無人機後，美軍攻擊了準備發射第5架無人機、位於阿巴斯港的無人機控制基地。他強調，有關行動經過考量，並純粹出於防衛，是為了維護停火協議。革命衛隊則表示，襲擊了發動有關攻擊的美軍基地，沒有透露地點。以色列北部據悉亦響起防空警報聲。