國際突發｜瑞士火車站3人被刺傷1嚴重 兇徒跑過一群學童被指呼「真主偉大」(有片)

瑞士最大城市蘇黎世鄰近城市溫特圖爾(Winterthur)周四(28日)罕有發生刺人事件，造成3人受傷，其中一人傷勢嚴重。兇徒於市內火車站亂刺途人，更驚險的是他跑經一群學童，幸未有造成重大傷亡。有目擊者稱，聽到兇徒呼喊「Allahu Akbar」(真主偉大)。

事發於當地早上8時30分繁忙時間。網上片段可見，火車站前民眾奔跑逃命，而穿黑衫黑褲的襲擊者跑離現場時經過一群學童，老師站在他們面前保護。一名男子疑似手部被刺傷。目擊者表示，兇徒手拿利刀，周圍的人尖叫和逃離。兇徒已被捕，是一名31歲瑞士公民。警方未有回應他施襲前是否高喊真主偉大，僅稱正調查兇徒動機，以及是否與傷者認識。3名傷者送院治療，他們分別28歲、43歲和52歲，全是瑞士公民。