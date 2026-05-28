俄威脅日增 特朗普「靠唔住」挪威納入法國核保護傘

挪威周三與法國簽署雙邊防衛協議，承諾在必要時互相提供軍事支援，同時挪威根據此協議將加入由法國主導、已有8個歐洲國家參與的「前沿威懾」(Frontier deterrence)計劃，一同納入法國的核保護傘。分析指，挪威此舉是應對美國總統特朗普對協防北約盟友的不確定性，以及俄羅斯對歐洲的軍事威脅，也反映歐洲各國愈發擔憂在防衛上過度依賴美國。
法國總統馬克龍在巴黎愛麗舍宮與挪威首相斯特勒舉行會談，並見證兩國防長簽署防衛協議。斯特勒會晤後表示，由於俄羅斯大規模軍事擴張以及俄烏戰事，歐洲正面臨二戰以來最嚴峻的安全形勢，今後必須為自身防衛承擔更大責任，因此決定加入法國的前沿威懾計劃，以保障自身安全，而挪威過去半年已先後與德國及英國簽署防衛協議。但他強調，這不會改變和平時期不允許在挪威領土部署核武的立場，挪威也不會向法國核武計劃提供資金。
斯特勒說，此協議通過具體架構、計劃及演習等加強兩國合作，能在有真正需要時迅速協調並應對，同時亦為混合戰爭、海上安全、太空合作、網絡安全、支援烏克蘭，以及國防工業合作等領域，提供更緊密合作框架。馬克龍則指，挪威向來是法國重要的地緣和戰略合作夥伴，今次加入將為未來更深入合作注入動力。
馬克龍今年3月公布啟動前沿威懾計劃，提出法國作為歐盟唯一擁核國家，將利用其核武威懾力量加強歐洲安全。法國將增加核彈頭數量，若加入計劃的盟國遭到攻擊，法國可能會以核武還擊，亦會讓盟國參與核威懾演習，並於某些情況下在盟國境內部署戰略核武。挪威之前，德國、丹麥、比利時、荷蘭、希臘、波蘭、瑞典，以及同樣擁核的英國已加入。
根據斯德哥爾摩國際和平研究所及美國科學家聯會最新數據，法國估計擁有約290枚核彈頭，其中逾八成由潛艇發射。這讓法國成為全球第四大核武國，僅次於俄羅斯(逾4,300枚)、美國(3,700枚)及中國(600枚)。
因與歐洲關係漸趨疏離以及經費龐大等問題，特朗普已多次揚言會退出北約，近期又不滿盟友拒絕協助攻擊伊朗，以及反對美國購買格陵蘭，再次批評北約是「紙老虎」，說會認真考慮退出。分析指，挪威地處北歐，是北約成員國，但非歐盟成員，長期高度依靠北約及美國的核保護，如今加入法國主導的核威懾計劃，意味挪威轉向深化歐洲內部防務合作，也反映歐洲國家愈發憂慮安全防務過度依賴美國。
斯特勒指出，這次與法國深化防務合作將進一步鞏固歐洲及跨大西洋安全格局，助各國分擔防務壓力。他指，早在特朗普上台之前，歐洲就有必要增加防務投入、優化布局，且各國不能各自為政，必須協調行動。