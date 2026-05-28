俄威脅日增 特朗普「靠唔住」挪威納入法國核保護傘

挪威周三與法國簽署雙邊防衛協議，承諾在必要時互相提供軍事支援，同時挪威根據此協議將加入由法國主導、已有8個歐洲國家參與的「前沿威懾」(Frontier deterrence)計劃，一同納入法國的核保護傘。分析指，挪威此舉是應對美國總統特朗普對協防北約盟友的不確定性，以及俄羅斯對歐洲的軍事威脅，也反映歐洲各國愈發擔憂在防衛上過度依賴美國。

法國總統馬克龍在巴黎愛麗舍宮與挪威首相斯特勒舉行會談，並見證兩國防長簽署防衛協議。斯特勒會晤後表示，由於俄羅斯大規模軍事擴張以及俄烏戰事，歐洲正面臨二戰以來最嚴峻的安全形勢，今後必須為自身防衛承擔更大責任，因此決定加入法國的前沿威懾計劃，以保障自身安全，而挪威過去半年已先後與德國及英國簽署防衛協議。但他強調，這不會改變和平時期不允許在挪威領土部署核武的立場，挪威也不會向法國核武計劃提供資金。