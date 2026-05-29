CNN就AI侵權問題　起訴Perplexity公司

美國新聞頻道CNN在當地時間周四（29日）向紐約聯邦法院起訴人工智能（AI）公司Perplexity，指控該公司的搜尋引擎在未經授權下，非法複製並散布其受版權保護的內容，包括網頁抓取（scraping）超過17,000篇CNN的報道及影片，並將CNN的報道內容用於訓練AI。

CNN發言人表示，Perplexity不應竊取CNN的原創內容，公眾依靠由真人記者報道的高質量新聞來了解世界，而製作高質量的新聞往往充滿危險，以及高昂的成本（frequently dangerous and expensive to produce），又強調商業機構必須付費才能使用公司製作的內容。