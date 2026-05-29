美國將巴西兩大黑幫列為恐怖組織　魯比奧：打擊跨國毒品

美國政府28日宣布，將把巴西兩大犯罪組織「首都第一司令部」（Primeiro Comando da Capital，PCC）與「紅色司令部」（Comando Vermelho，CV）列為恐怖組織，顯示華府正進一步擴大對拉丁美洲跨國犯罪集團的強硬打擊行動。
美方可凍結資產
美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）表示，這兩個幫派將自6月5日起正式被列為「外國恐怖組織」（Foreign Terrorist Organizations），同時也已被納入「特別指定全球恐怖分子」（SDGT）名單。這代表美方將可凍結相關資產、制裁協助者，並擴大金融與執法追查權限。
魯比奧在聲明中指出，PCC與CV是「巴西最暴力的犯罪組織之一」，其勢力早已從巴西擴張至整個拉丁美洲，甚至滲透美國境內的毒品、武器與洗黑錢網絡。
兩黑幫爭奪毒品監獄勢力
根據外媒報道，PCC起源於巴西聖保羅監獄系統，目前被視為南美最大犯罪集團之一；CV則發跡於里約熱內盧，長年控制當地貧民窟與毒品交易。兩大組織多年來互相爭奪毒品運輸路線與監獄勢力範圍，並造成巴西嚴重暴力犯罪問題。
此次決定也被認為帶有濃厚政治意味。路透社指出，巴西參議員、前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）之子Flávio Bolsonaro日前訪問華府，並與美國總統特朗普及魯比奧會面，要求美方將這兩個幫派列為恐怖組織，希望凸顯巴西治安惡化問題，作為未來總統選舉的重要議題。
然而，巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）政府對此態度保留。巴西方面擔憂，美國將國內犯罪集團定義為恐怖組織，未來可能成為華府介入巴西內政、施加金融制裁甚至軍事行動的理由。
巴西總統首席外交顧問Celso Amorim表示，巴西歡迎國際合作打擊洗錢與武器走私，但「不能以此作為外部干預的藉口」。
事實上，美國過去一年已多次擴大將拉美犯罪組織納入恐怖組織名單，包括委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）、薩爾瓦多MS-13，以及厄瓜多數個大型販毒集團。分析人士認為，這代表特朗普政府正逐步將拉美毒品犯罪問題「反恐化」，並可能為更激進的跨境執法與軍事行動鋪路。
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