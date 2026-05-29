美國將巴西兩大黑幫列為恐怖組織　魯比奧：打擊跨國毒品

魯比奧在聲明中指出，PCC與CV是「巴西最暴力的犯罪組織之一」。（路透社）

美國政府28日宣布，將把巴西兩大犯罪組織「首都第一司令部」（Primeiro Comando da Capital，PCC）與「紅色司令部」（Comando Vermelho，CV）列為恐怖組織，顯示華府正進一步擴大對拉丁美洲跨國犯罪集團的強硬打擊行動。

美方可凍結資產

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）表示，這兩個幫派將自6月5日起正式被列為「外國恐怖組織」（Foreign Terrorist Organizations），同時也已被納入「特別指定全球恐怖分子」（SDGT）名單。這代表美方將可凍結相關資產、制裁協助者，並擴大金融與執法追查權限。

魯比奧在聲明中指出，PCC與CV是「巴西最暴力的犯罪組織之一」，其勢力早已從巴西擴張至整個拉丁美洲，甚至滲透美國境內的毒品、武器與洗黑錢網絡。