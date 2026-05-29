特朗普肖像擬印250美元新鈔 財長：已做好準備

美國財政部長貝森特表示，財政部就發行印有總統特朗普肖像、面值250美元的紀念鈔已做好準備，包括完成了紙幣設計工作。(網上圖片/圖非最終設計)

美國財政部長貝森特周四(28日)表示，財政部就發行印有總統特朗普肖像、面值250美元的紀念鈔已做好準備，包括完成了紙幣設計工作，但該紀念鈔最終能否發行取決於國會授權。

或首見美鈔現在世人物

貝森特在白宮回答記者提問時說，美國現行法律禁止貨幣上印製在世人士頭像，因此需國會眾議院通過一項法案以修改此規定，「以便讓在世人士，比如特朗普，能夠出現在250美元的鈔票上」。他說，「這一切都取決於國會」，但財政部必須預先做好準備，「我們已經設計出了這款紙幣」。

能否發行取決於國會授權

《華盛頓郵報》報道，財政部司庫布蘭登促隸屬該部的「印鈔廠」美國印刷局加快印製一款有特朗普肖像、面值250美元的紙幣。報道還稱，印刷局前局長帕特里夏·索利梅內因拒絕加快該款新幣發行進程而被調離崗位。