伊朗局勢｜特朗普傳威脅轟炸　迫阿曼允不收海峽通行費

美國媒體披露，在中東局勢持續緊張之際，阿曼已向美國保證，不會對全球最重要能源航道之一的霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）實施收費或封鎖措施。消息人士指出，美方之所以獲得這項承諾，與美國總統特朗普（Donald Trump）曾私下強硬警告「若敢封鎖就炸掉」有關。
根據《紐約郵報》（New York Post）報道，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）近日透露，阿曼方面已明確承諾，不會對通過霍爾木茲海峽的船隻徵收通行費，也不會限制航運自由。
控制海峽向西方施壓
霍爾木茲海峽位於阿曼與伊朗之間，連接波斯灣與阿拉伯海，是全球石油運輸命脈。全球約20%的石油與大量液化天然氣（LNG）需經此航道運輸，因此任何封鎖或衝突都可能衝擊全球能源價格。
報道指出，特朗普政府近期高度關注，伊朗及區域盟友可能透過控制海峽向西方施壓。貝森特受訪時透露，特朗普曾向區域國家傳達強硬訊息，警告若有人企圖封鎖海峽或對美國能源利益造成威脅，美方將採取軍事行動，「直接把他們炸掉（blow them up）」。
中東相對中立國家
雖然阿曼長期被視為中東相對中立國家，並經常在美國與伊朗之間扮演調停角色，但近月來隨着以色列、伊朗與美國關係惡化，區域安全風險持續升高。市場一度擔憂，若霍爾木茲海峽遭封鎖，國際油價可能飆破每桶150美元。
分析人士指出，阿曼此次公開保證維持航道開放，對全球能源市場而言是一項重要穩定訊號，也顯示美國正透過外交與軍事威懾並行方式，防止中東局勢進一步失控。
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