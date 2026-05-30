伊朗局勢｜特朗普傳威脅轟炸　迫阿曼允不收海峽通行費

美國媒體披露，在中東局勢持續緊張之際，阿曼已向美國保證，不會對全球最重要能源航道之一的霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）實施收費或封鎖措施。消息人士指出，美方之所以獲得這項承諾，與美國總統特朗普（Donald Trump）曾私下強硬警告「若敢封鎖就炸掉」有關。

根據《紐約郵報》（New York Post）報道，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）近日透露，阿曼方面已明確承諾，不會對通過霍爾木茲海峽的船隻徵收通行費，也不會限制航運自由。

控制海峽向西方施壓

霍爾木茲海峽位於阿曼與伊朗之間，連接波斯灣與阿拉伯海，是全球石油運輸命脈。全球約20%的石油與大量液化天然氣（LNG）需經此航道運輸，因此任何封鎖或衝突都可能衝擊全球能源價格。