美國達拉斯住宅天然氣爆炸至少3死5傷 11人仍失蹤（美聯社）

美國德州達拉斯（Dallas）5月28日發生重大天然氣爆炸，一棟兩層樓住宅突然爆炸並引發猛烈大火，造成至少3人死亡、多人受傷，另有至少11名居民失蹤，搜救人員仍在瓦礫堆中搜尋生還者。

事故發生於下午約12時45分，地點位於達拉斯一處名為「The Clyde」的公寓社區。根據達拉斯消防救援局（Dallas Fire-Rescue）說法，消防單位最初接獲天然氣洩漏通報，但救援人員尚未抵達現場時，大樓突然發生劇烈爆炸。

建築物幾乎夷為平地 居民︰像地震一樣

現場畫面顯示，爆炸威力驚人，整棟建築物幾乎被夷為平地，大量濃煙與火焰直衝天空，附近數公里外都能看見黑煙。爆炸甚至震動周邊住宅，許多居民形容「像地震一樣」。