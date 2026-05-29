美國達拉斯住宅天然氣爆炸至少3死5傷 11人仍失蹤

美國德州達拉斯（Dallas）5月28日發生重大天然氣爆炸，一棟兩層樓住宅突然爆炸並引發猛烈大火，造成至少3人死亡、多人受傷，另有至少11名居民失蹤，搜救人員仍在瓦礫堆中搜尋生還者。
事故發生於下午約12時45分，地點位於達拉斯一處名為「The Clyde」的公寓社區。根據達拉斯消防救援局（Dallas Fire-Rescue）說法，消防單位最初接獲天然氣洩漏通報，但救援人員尚未抵達現場時，大樓突然發生劇烈爆炸。
建築物幾乎夷為平地 居民︰像地震一樣
現場畫面顯示，爆炸威力驚人，整棟建築物幾乎被夷為平地，大量濃煙與火焰直衝天空，附近數公里外都能看見黑煙。爆炸甚至震動周邊住宅，許多居民形容「像地震一樣」。
達拉斯消防局表示，目前已確認死者包括2名成年女性與1名兒童，另有至少5人受傷送院，其中1人一度情況危殆。由於仍有居民失蹤，死亡人數恐怕還會增加。
超過115名消防與救援人員投入現場搶救，當局甚至將火警提升至「五級火警（five-alarm fire）」規模。搜救隊利用無人機、重型機具與徒手方式翻找瓦礫，希望尋找受困者。
目擊者表示，爆炸瞬間極為恐怖。一名附近居民說，自己當時正在客廳看電視，突然聽到巨大爆炸聲，「牆上的東西全被震落」。另有居民表示，衝擊波讓窗戶劇烈搖晃，許多人赤腳逃離火場。
根據初步調查，事故可能與施工單位誤挖天然氣管線有關。天然氣公司 Atmos Energy 表示，消防部門曾通知他們，有施工團隊疑似損壞天然氣管線，導致氣體外洩並最終引發爆炸。公司目前已切斷周邊天然氣供應。
美國國家運輸安全委員會（NTSB）已宣布派遣調查小組前往達拉斯，調查事故原因。
達拉斯市政府則在附近高中設立臨時安置與家屬聯絡中心，協助受災居民與失蹤者家屬。許多居民表示，他們在爆炸後幾乎一無所有，只能倉皇逃命。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
Luto y dolor por tragedia en Texas.— Jesús Rubén Peña (@revistacodigo21) May 29, 2026
Explosión e incendio por fuga de gas natural dejó esta tarde varios muertos y heridos y reporte preliminar de 11 desaparecidos en edificio de apartamentos The Clyde en Dallas.
Al parecer un contratista causó fuga con maquinaria, según vecinos. pic.twitter.com/RHi0H2wnlj
SCENES A huge fire destroyed a two-story apartment building in #Dallas on Thursday, injuring at least four people, sending plumes of black smoke into the sky and drawing a massive firefighter response, a fire official said. pic.twitter.com/iaj5opMBkJ— ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) May 28, 2026