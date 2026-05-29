日本惡搞迴轉壽司店又出現　向迴轉帶壽司倒洗潔精

日本的惡搞壽司店行為，未有因為有青年被判刑及高額罰款而停止。近日在影片分享平台，又有影片在一間迴轉壽司店的壽司之上倒洗潔精。涉事的「濱壽司」已表示將向警察尋求協助。
在社交平台X上，有爆料帳戶公開了一段TikTok影片，顯示拍片在向迴轉壽司店內運輸帶上面的一碟壽司，倒入了洗潔精。網上雖然有人表示，自己食的話就沒有問題，但是仍對其他人造成不安。由於網民認出了被滋擾的壽司店是「濱壽司」，因此媒體亦向企業查詢，濱壽司回應日本媒體表示：「我們絕不能容忍這種不當行為發生在這個場所，對很多顧客在這裡安心享用美食及飲品造成影響。此外，我們也意識到這是一個極其嚴重的問題，因為它可能會對其他顧客的健康造成潛在威脅。我們將對嚴肅處理事件，包括諮詢警方。」
同時，媒體又發現有關影片的洗潔精是花王的產品，故也向花王查詢。企業回應表示，有關的膠樽似是他們的洗潔精產品，雖然影片上沒有拍到有人吃下沾有洗潔精的食物，但表明有關行為極為危險，呼籲公眾切勿模仿。而日本網民也循影片的TikTok帳號，翻出涉事者的身份及過去影片。根據資料有關影片來自一名男子，他過去多次拍攝戲弄食物的影片，也有滋擾鄰居的行為等，並相信是居於琦玉縣的川越市附近。雖然有網民懷疑男子精神有問題，但仍有可能是故意拍攝令人不安的影響吸引注意。
【炎上】TikTokerが回転寿司に洗剤ドバがけ→急拡散で批判殺到— キリン【考察系時事ネタX】 (@kirinjijineta) May 28, 2026
■何があった？
フォロワー1.1万人のTikTokerがはま寿司の寿司に洗剤をかける動画を投稿
Xを中心に動画が拡散され世間から批判殺到
・炎上商法だとしても悪質すぎて許せない… pic.twitter.com/XCxCdzoEVN