日本惡搞迴轉壽司店又出現　向迴轉帶壽司倒洗潔精

日本的惡搞壽司店行為，未有因為有青年被判刑及高額罰款而停止。近日在影片分享平台，又有影片在一間迴轉壽司店的壽司之上倒洗潔精。涉事的「濱壽司」已表示將向警察尋求協助。

在社交平台X上，有爆料帳戶公開了一段TikTok影片，顯示拍片在向迴轉壽司店內運輸帶上面的一碟壽司，倒入了洗潔精。網上雖然有人表示，自己食的話就沒有問題，但是仍對其他人造成不安。由於網民認出了被滋擾的壽司店是「濱壽司」，因此媒體亦向企業查詢，濱壽司回應日本媒體表示：「我們絕不能容忍這種不當行為發生在這個場所，對很多顧客在這裡安心享用美食及飲品造成影響。此外，我們也意識到這是一個極其嚴重的問題，因為它可能會對其他顧客的健康造成潛在威脅。我們將對嚴肅處理事件，包括諮詢警方。」