日本人口普查5年減309萬人口　僅東京沖繩錄增長

日本政府公布，在去年舉行的5年一次人口普查，日本全國包括外籍人士的人口至去年10月1日為止有123,049,524人，比之前一次調查少3,096,575人，下跌2.5%，在數量及跌幅都是有紀錄最高。而除了東京都及沖繩縣錄得增長，其餘45個府道縣都錄得下跌。

日本總務省在今日（29日）公布人口普查的最新資料。在去年舉行的人口普查，日本包括外國人在內的總人口有1.23億，較2020年的統計下跌約309.66萬。這是自1920年開始以來，下跌幅度及數字都最多的5年。報告指出，跌幅增加一方面與出生率下跌，以及上次調查時受疫惰影響，大量海外日本人回國。