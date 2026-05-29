日本人口普查5年減309萬人口　僅東京沖繩錄增長

日本政府公布，在去年舉行的5年一次人口普查，日本全國包括外籍人士的人口至去年10月1日為止有123,049,524人，比之前一次調查少3,096,575人，下跌2.5%，在數量及跌幅都是有紀錄最高。而除了東京都及沖繩縣錄得增長，其餘45個府道縣都錄得下跌。
日本總務省在今日（29日）公布人口普查的最新資料。在去年舉行的人口普查，日本包括外國人在內的總人口有1.23億，較2020年的統計下跌約309.66萬。這是自1920年開始以來，下跌幅度及數字都最多的5年。報告指出，跌幅增加一方面與出生率下跌，以及上次調查時受疫惰影響，大量海外日本人回國。
全日本5712萬人單身
在上一次的調查，首都圈1都4縣以及愛知、福岡及沖繩共8個都縣人口仍有上升，不過今次調查就僅餘東京都及沖繩。其中琦玉、千葉及愛知是首次錄得人口下跌，而神奈川縣也是自二次大戰的1945年後，首次下跌。至於上次調查只有不足0.1%下跌的大阪府，在今次調查人口減少0.8%，也是首次跌至少於880萬人。在鄉郊地方人口下跌明顯秋田縣人口減少最多的8.1%，而超過5%的包括東北、中四國，至於減少人數北海道就有239,9195人，是當中最多，之後是靜岡的16萬及兵庫縣的14萬。
按全日本的市町村劃分之中，超過9成人口減少，1,719個市町村有1,558個人口下跌，當中27.7%的地方減少超過1成，比上次調查增加1倍。而單身住戶方面，全日本有57,124,507戶單身住戶，比上次增加2.3%，是統計以來最多。而每戶平均人口亦跌至2.15人。