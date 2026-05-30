意大利「最後教父」秘密遺產曝光　18億黑手黨資金充公

被稱為西西里黑手黨「最後一位教父」的黑幫老大德納羅（Matteo Messina Denaro）於2023年落網，不久後病死獄中，其大批資產與資金來源始終成謎。意大利警方28日宣布揭開德納羅的秘密商業帝國，並查扣總值超過2.3億美元（約18億港元）的跨國資產。

根據《紐約時報》，意大利金融警察表示，調查橫跨開曼群島、直布羅陀、黎巴嫩、盧森堡與摩納哥等地，最終成功追查到黑手黨資金的流向與海外投資網絡。

30年來躲避追捕

德納羅是該國最惡名昭彰的西西里黑手黨領袖之一，以殘忍作風與精明商業手腕聞名。他30年來一直在躲避追捕，直到2023年才在西西里島帕勒莫（Palermo）的癌症診所內以假名接受治療時落網。