意大利「最後教父」秘密遺產曝光　18億黑手黨資金充公

被稱為西西里黑手黨「最後一位教父」的黑幫老大德納羅（Matteo Messina Denaro）於2023年落網，不久後病死獄中，其大批資產與資金來源始終成謎。意大利警方28日宣布揭開德納羅的秘密商業帝國，並查扣總值超過2.3億美元（約18億港元）的跨國資產。
根據《紐約時報》，意大利金融警察表示，調查橫跨開曼群島、直布羅陀、黎巴嫩、盧森堡與摩納哥等地，最終成功追查到黑手黨資金的流向與海外投資網絡。
30年來躲避追捕
德納羅是該國最惡名昭彰的西西里黑手黨領袖之一，以殘忍作風與精明商業手腕聞名。他30年來一直在躲避追捕，直到2023年才在西西里島帕勒莫（Palermo）的癌症診所內以假名接受治療時落網。
案件突破點來自歐洲微型國家安道爾。當地政府通報稱，一名來自西西里的女子擁有異常龐大資產引起注意。調查發現，該女子來自坎波貝洛-迪馬扎拉（Campobello di Mazara），正是德納羅長年藏匿之地。她的丈夫則是已被定罪的大毒販，且與西西里黑手黨關係密切。
販毒所得進行再投資
調查指，德納羅透過將販毒所得進行再投資40多年來累積大量財富。他擁有包括8間位於直布羅陀、西班牙及開曼群島的公司，20多處位於黃金地段的高級房產，包含西班牙太陽海岸（Costa del Sol）的豪華度假村。此外，德納羅還被發現持有黎巴嫩一家銀行股份與價值數百萬美元的黃金投資。
此次行動共有約150名意國警員參與，並與多國執法機構合作。目前該名未公開身分的涉案女子、其丈夫及兒子已被逮捕，3人被指控長期協助管理德納羅的秘密資產。
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