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國際
出版：2026-May-30 12:15
更新：2026-May-30 12:15

以巴衝突｜以停火後續空襲　今擬擴大控制加沙70％領土

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以色列總理內塔尼亞胡。（資料照／路透社）

以色列總理內塔尼亞胡。（資料照／路透社）

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以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）28日於約旦河西岸佔領區舉行的會議中宣布，已下令以軍進一步擴大對加沙的控制範圍。這位領導人稱，以色列正收緊對哈馬斯（Hamas）的控制，已控制加沙60%領土。他指示軍方先逐步推進控制這塊領土至70%。現場觀眾則呼籲他完全接管加沙。

長達兩年的軍事打擊

《CNN》報道，以色列國防軍（IDF）4月底提供給國際救援組織的地圖顯示，該軍隊已控制加沙約64%的領土。若以色列繼續擴大佔領範圍，將迫使約200萬巴勒斯坦人被壓縮到更狹小的沿海飛地。該地區在2023年哈馬斯對以色列南部發動攻擊後，遭到以軍長達兩年的軍事打擊，變得滿目瘡痍。

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根據以色列與哈馬斯去年10月達成、由美國斡旋的停火協議，以色列部隊曾撤退至被稱為一條被稱為「黃線」（yellow line）的分界線，當時以軍控制加沙約53%領土。

5月28日，加沙市（Gaza City），巴勒斯坦人查看以色列空襲現場的損毀。（圖／路透社） 世界衛生組織表示，以色列和巴勒斯坦武裝組織哈馬斯都已經同意9月1日起在加沙分3區各停火3日，以便為當地約64萬兒童注射小兒麻痺症疫苗。(網上圖片) 在加沙內特扎里姆（ Netzarim ）一個加沙人道基金會物資分發點，一名男士冒生命危險在混亂中捧着物資離開。這些分發點坐落由以軍全面控制的地區，並由美國私人武裝承辦商提供所謂的「保護」，已淪為致命陷阱。 群眾聚集在納賽爾醫院（Nasser hospital）外，目送卡拉達亞（ Abed El Hameed Qaradaya） 的遺體被送上救護車，準備前往墓地舉行葬禮。他加入組織18年，任職加沙的物理治療活動經理，與同事哈耶克（Omar Hayek）同在候車上班時遭以軍襲擊身亡。 以巴衝突31人傷 以軍指加沙地帶發射2枚火箭 在加沙，巴人燒車胎抗議特朗普的決定。(美聯社） 以巴衝突，美國白宮公布20點的加沙和平方案，以總理就襲卡塔爾道歉。(AP)

哈馬斯26日指控以色列正在改變分界線，指此舉構成對停火協議的明確且持續的破壞，是對其條款的嚴重違反，並公然試圖以武力強加新的既成事實，目的是鞏固對加沙的軍事控制，並破壞任何穩定局勢或實現去軍事化努力的可能性。

連環擊殺哈馬斯領導人

這份由美國總統特朗普推動的停火計劃仍停滯不前。負責執行協議的保加利亞外交官姆拉登諾夫（Nickolay Mladenov）本月警告，若無進展，恐讓「黃線」變成一道「柵欄或牆壁」，成為加沙永久的領土分割線。他同時承認當前加沙平民仍持續被殺害，且家庭生活在以色列空襲的恐懼中。

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自停火生效以來，以色列仍不斷對加沙發動空襲，指控哈馬斯違反協議重新武裝並重建部隊。以色列更於本月早些時暗殺了哈馬斯軍事部門領導人哈達德（Ezzedine Al-Haddad）。11天後，以色列又在另一次行動暗殺哈達德的繼任者奧德（Mohammed Odeh）。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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