以巴衝突｜以停火後續空襲　今擬擴大控制加沙70％領土

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）28日於約旦河西岸佔領區舉行的會議中宣布，已下令以軍進一步擴大對加沙的控制範圍。這位領導人稱，以色列正收緊對哈馬斯（Hamas）的控制，已控制加沙60%領土。他指示軍方先逐步推進控制這塊領土至70%。現場觀眾則呼籲他完全接管加沙。 長達兩年的軍事打擊 《CNN》報道，以色列國防軍（IDF）4月底提供給國際救援組織的地圖顯示，該軍隊已控制加沙約64%的領土。若以色列繼續擴大佔領範圍，將迫使約200萬巴勒斯坦人被壓縮到更狹小的沿海飛地。該地區在2023年哈馬斯對以色列南部發動攻擊後，遭到以軍長達兩年的軍事打擊，變得滿目瘡痍。

根據以色列與哈馬斯去年10月達成、由美國斡旋的停火協議，以色列部隊曾撤退至被稱為一條被稱為「黃線」（yellow line）的分界線，當時以軍控制加沙約53%領土。

哈馬斯26日指控以色列正在改變分界線，指此舉構成對停火協議的明確且持續的破壞，是對其條款的嚴重違反，並公然試圖以武力強加新的既成事實，目的是鞏固對加沙的軍事控制，並破壞任何穩定局勢或實現去軍事化努力的可能性。 連環擊殺哈馬斯領導人 這份由美國總統特朗普推動的停火計劃仍停滯不前。負責執行協議的保加利亞外交官姆拉登諾夫（Nickolay Mladenov）本月警告，若無進展，恐讓「黃線」變成一道「柵欄或牆壁」，成為加沙永久的領土分割線。他同時承認當前加沙平民仍持續被殺害，且家庭生活在以色列空襲的恐懼中。