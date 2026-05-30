北極「末日冰川」加速融化恐崩解　科學家：海平面或爆升

思韋茨冰川位於西南極洲，面積接近整個英國，其中東部冰棚厚度超過350米、範圍約1,500平方公里，長年扮演減緩冰川流動的重要角色。不過近年受到暖化海水持續侵蝕，冰棚結構逐漸變薄、脆弱，裂縫數量也快速增加。

有「末日冰川」之稱的南極思韋茨冰川（Thwaites Glacier）近日再度引發全球關注。科學家警告，支撐冰川的重要「東部冰棚」（Thwaites Eastern Ice Shelf，TEIS）最快可能在今年內全面瓦解，一旦失去這道天然屏障，恐加速大量冰層滑入海洋，未來全球海平面最高可能上升65厘米。

未必立即引發整座崩潰

英國南極調查局（British Antarctic Survey）海洋地球物理學家拉特（Robert Larter）指出，衛星觀測顯示冰棚裂痕已延伸至接地線區域，整體結構宛如遭到撕裂，崩解風險極高。研究更發現，冰棚移動速度自2020年至2026年間已暴增3倍，今年前5個月還持續加快。

儘管部分學者認為，即使冰棚完全消失，未必會立即引發整座冰川快速崩潰，但多數科學家仍認為，思韋茨冰川最終走向崩解幾乎難以避免，差別僅在於發生時間可能落在數十年或數百年後，全球沿海城市未來仍將面臨嚴峻海平面上升威脅。