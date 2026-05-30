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國際
出版：2026-May-30 11:15
更新：2026-May-30 11:15

伊朗局勢｜和談有進展　國際油價創新冠後最大單月跌幅

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市場樂觀看待美伊和談發展，國際油價出現2020年3月以來最大單月跌幅。（示意圖／路透）

市場樂觀看待美伊和談發展，國際油價出現2020年3月以來最大單月跌幅。（示意圖／路透）

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美副總統萬斯（JD Vance）透露美伊已經有初步共識，受市場樂觀情緒影響，布蘭特原油下跌1.6％，來到每桶92.21美元，西德州中質原油跌1.53％，來到每桶87.54美元。德意志銀行也在報告指出，5月整體油價下跌逾18％，是2020年3月COVID-19疫情爆發以來最大單月跌幅。

《CNN》報道，萬斯說，德黑蘭與華府「非常接近」達成停戰過渡備忘錄，若能順利談成，有望解除霍爾木茲海峽的封鎖狀態，也會有60天的過渡期，用於解決伊朗的核問題。

「非常接近」達成停戰過渡

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德意志銀行（Deutsche Bank）在一份報告中表示，整體來看，5月油價下跌超過18％，是在2020年3月COVID-19疫情爆發至今的最大單月跌幅。

投資銀行公司Jefferies的歐洲經濟學家庫瑪爾（Mohit Kumar）說，目前尚不清楚伊朗是否有統一決斷：「但我們樂觀的認為，美伊將達成協議並開放霍爾木茲海峽，緩解對油價與世界經濟的壓力。」

卡塔爾 傳被要求承認伊朗擁霍爾木茲海峽主權 特朗普：停戰反方案完全不可接受 伊朗首都德黑蘭 聚焦談霍爾木茲海峽通航問題 和談當可以取得成果 霍爾木茲海峽 特朗普：習近平主動提出協助開通霍爾木茲海峽。(AP) 伊朗局勢，習特會期間，伊朗：逾30艘船通過霍爾木茲海峽。(AP)

核問題未達成共識

不過伊朗官媒《Mizan》報道，伊朗議會國家安全委員會主席阿齊茲（Ebrahim Azizi）警告，德黑蘭並無打算將濃縮鈾交給第三方國家，而核問題也是美伊仍未達成共識的重要部分。

先前美國總統特朗普放話，如果美伊談判又失敗，他會動用武力奪回伊斯法罕的鈾礦，美國軍方的評估顯示，這行動不只需要出動上百甚至上千名士兵，還可能造成大量人員傷亡。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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