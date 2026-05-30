伊朗局勢｜和談有進展　國際油價創新冠後最大單月跌幅

美副總統萬斯（JD Vance）透露美伊已經有初步共識，受市場樂觀情緒影響，布蘭特原油下跌1.6％，來到每桶92.21美元，西德州中質原油跌1.53％，來到每桶87.54美元。德意志銀行也在報告指出，5月整體油價下跌逾18％，是2020年3月COVID-19疫情爆發以來最大單月跌幅。

《CNN》報道，萬斯說，德黑蘭與華府「非常接近」達成停戰過渡備忘錄，若能順利談成，有望解除霍爾木茲海峽的封鎖狀態，也會有60天的過渡期，用於解決伊朗的核問題。

「非常接近」達成停戰過渡