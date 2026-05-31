老撾洞穴被困事件｜5名被困男子獲救 救援隊續搜索2名失蹤者

老撾中部賽宋本省（Xaysomboun Province）一處遭洪水淹沒的洞穴救援行動出現重大進展。被困超過一周的7名男子中，5名被困者已成功獲救並安全離開洞穴。

老撾洞穴被困事件發生於5月20日前後，7名當地村民進入洞穴尋找金礦及獵捕野生動物時，因豪雨引發山洪與土石崩落，導致洞穴出口遭堵塞而被困。另有1人成功逃出洞穴並向外界求援。

經過多日搜尋後，救援隊早前在距離洞口約300米處發現5名生還者，他們蜷縮在洞內一處岩石平台上等待救援，另外2人至今仍下落不明。