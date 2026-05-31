老撾洞穴被困事件｜5名被困男子獲救 救援隊續搜索2名失蹤者

老撾中部賽宋本省（Xaysomboun Province）一處遭洪水淹沒的洞穴救援行動出現重大進展。被困超過一周的7名男子中，5名被困者已成功獲救並安全離開洞穴。
老撾洞穴被困事件發生於5月20日前後，7名當地村民進入洞穴尋找金礦及獵捕野生動物時，因豪雨引發山洪與土石崩落，導致洞穴出口遭堵塞而被困。另有1人成功逃出洞穴並向外界求援。
經過多日搜尋後，救援隊早前在距離洞口約300米處發現5名生還者，他們蜷縮在洞內一處岩石平台上等待救援，另外2人至今仍下落不明。
洞內環境惡劣 猶如「在咖啡裡潛水」
參與救援的國際洞穴潛水團隊表示，洞內環境極為惡劣，不僅通道狹窄，部分區域還完全被泥水淹沒，能見度幾乎為零。澳洲洞穴潛水員Josh Richards形容，潛水過程猶如「在咖啡裡潛水」，因泥沙混雜使水體呈現濃稠混濁狀態。
救援行動中，5名受困男子在潛水員協助下成功脫困。影片顯示首被獲救人士全身都是泥、步履蹣跚地走出洞穴，現場救援人員報以掌聲，並立即為他披上保暖毯接受醫療檢查。
由於洞穴內部部分通道僅約60厘米寬，加上持續降雨可能導致水位再次上升，救援行動仍充滿風險。來自泰國、澳洲、法國、日本、印尼等多國的專業洞穴潛水員已投入行動，其中部分成員曾參與2018年震驚全球的泰國睡美人洞（Tham Luang）少年野豬足球隊救援任務。
救援指揮單位表示，另外2名失蹤者仍在搜尋中。救援團隊正持續抽排洞內積水、運送氧氣瓶與補給品，並評估最安全的撤離路線，希望在天候惡化前完成救援任務。
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