美國雷尼爾火山或出現大規模火山泥流　專家估計時速達160公里破壞力強

美國科學界近日再次對華盛頓州的雷尼爾火山（Mount Rainier）發出警告。專家指出，這座高達4,392米的活火山雖然目前沒有即將噴發跡象，但令人擔憂的不止火山熔岩，而是可能突然發生的大規模火山泥流（Lahar）。一旦災難發生，周邊城鎮可能在短短30分鐘內遭到吞沒，影響多達6萬名居民。 根據美國地質調查局（USGS）資料，雷尼爾火山被認為是美國喀斯喀特山脈（Cascade Range）中潛在威脅最大的火山。由於山體覆蓋大量冰川與積雪，其冰雪總量甚至超過其他喀斯喀特火山的總和。

強降雨或冰川融化或觸發高速洪流 專家表示，火山泥流是由岩石碎屑、泥土、冰雪與水混合形成的高速洪流，時速可超過160公里，不僅具有極強破壞力，還可能在沒有火山爆發的情況下突然出現。強降雨、冰川融化、山泥傾瀉甚至水壩潰堤，都可能成為觸發因素。

科學家特別擔憂所謂的「無預警泥流」（No-notice Lahar）。前喀斯喀特火山觀測站（CVO）地球物理學家Andy Lockhart形容，這類災害是「半夜最令人害怕的東西」，因為幾乎沒有預警時間。 若發生火山泥流 居民只有30分鐘逃難 若雷尼爾火山西側發生大型山體崩塌，泥流可能沿河谷高速向下奔流，直接衝向附近城鎮。研究顯示，這些地區部分居民從收到警報到泥流抵達，可能只有約30分鐘可以撤離。 事實上，雷尼爾火山周邊人口近年持續增加。美國地質調查局估計，約有8萬至15萬人居住在歷史火山泥流可能影響的區域內。部分社區甚至直接建立在數千年前火山泥流沉積層之上。

為降低風險，美國政府已在當地部署完整的泥流監測系統與警報網絡，包括地震感測器、聲波流量監測器及警報器系統。一旦偵測到異常流動，系統將立即通知地方政府與居民疏散。

當地近年也持續舉行大規模撤離演習。2024年曾有超過4.5萬名學生與教職員參與模擬逃生訓練，被認為是全球最大規模的火山泥流避難演習之一。 專家指出，目前沒有證據顯示雷尼爾火山即將噴發，但從地質歷史來看，未來再次發生大型泥流幾乎是必然事件，差別只在於時間早晚。因此，持續監測與提升居民防災意識，將是降低傷亡的關鍵。 許多科學家也將雷尼爾火山與1985年哥倫比亞內瓦多德爾魯伊斯火山（Nevado del Ruiz）災難相提並論。當年火山引發的泥流瞬間吞沒阿梅羅鎮（Armero），造成超過2.3萬人死亡，至今仍被視為全球最慘重的火山泥流災難之一。