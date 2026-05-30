特朗普80歲生日前公布體檢報告　狀態「極佳」腿腫有改善

報告也提到，特朗普去年曾被診斷出慢性靜脈功能不全（Chronic Venous Insufficiency），當時外界曾注意到他的腳踝及小腿出現明顯腫脹。最新檢查顯示，他的小腿仍有輕微腫脹現象，但情況較去年已有改善。

根據白宮公布的醫療備忘錄，特朗普本周前往位於馬里蘭州的華特里德國家軍事醫療中心（Walter Reed National Military Medical Center）接受例行健康檢查。醫生指出，特朗普目前展現出強健的心臟、呼吸及神經功能，整體身體狀況維持在良好水準。

美國白宮29日公布總統特朗普最新健康檢查報告。白宮醫師巴巴貝拉（Sean Barbabella）表示，現年79歲的特朗普整體健康狀況「極佳」，心血管、肺部及神經系統功能表現良好，足以履行總統職務。

此外，近月來特朗普手背反覆出現瘀青，也曾引發外界關注。白宮醫生表示，相關瘀青主要與特朗普頻繁握手，以及長期服用阿士匹靈作為心血管疾病預防措施有關，並無嚴重健康疑慮。

外媒指出，此次檢查涵蓋多項心血管、肺部及神經系統評估，並接受多名專科醫師會診。醫療團隊同時建議他持續控制體重、改善飲食並增加運動量，以維持健康狀態。

「所有檢查結果都非常完美」

特朗普日前在完成檢查後曾透過社交平台表示：「所有檢查結果都非常完美（Everything checked out PERFECTLY）。」他強調自己身體狀況良好。這次體檢也是他重返白宮展開第二任期後，第四次公開披露的健康檢查。

由於特朗普將於6月14日迎來80歲生日，其健康狀況近來持續受到美國社會與媒體高度關注。外界普遍認為，總統健康透明度已成為2026年美國政治討論的重要議題之一。