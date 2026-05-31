加拿大華裔廚師賣「自殺工具包」致近百人死 認協助自殺罪

加拿大華裔廚師Kenneth Law賣「自殺工具包」致近百人死 認協助自殺罪（美聯社資料圖片）

加拿大華裔廚師Kenneth Law日前在安大略省（Ontario）的法院認罪，承認向全球超過40個國家和地區的近百人寄送含有致命化學物質、並提供使用說明的「自殺工具包」。Kenneth Law已承認多項「協助或教唆自殺」的罪名。量刑程序預計於9月進行。 現年60歲的Kenneth Law曾是工程師，曾在多倫多酒店擔任廚師，他在網上經營多個網站販售致命化學物質。為規避查緝，Kenneth Law以販售辣醬等其他產品作掩護偽裝成食品批發商。他寄出的包裹上還標註警告稱，產品的使用責任完全由買家自行承擔。調查指，Kenneth Law在網站被關閉前共寄出1209個包裹到41國。

Kenneth Law承認自己涉及安大略省14名身亡者的案件，這些死者年齡介於16歲至36歲之間。他也承認向英國寄出的毒藥包裹，導致79人死亡。 英國國家打擊犯罪局（National Crime Agency）調查發現，共有286名英國人曾收過Kenneth Law寄送的包裹，其中112人死亡。英國死者的家屬呼籲政府展開公開調查。Kenneth Law先前曾否認媒體所稱他是刻意販售此類產品協助他人結束生命。 賺取近30萬加幣 控方提交超過60頁的事實陳述書詳細說明案件細節。報道稱，許多受害者都是由父母發現身亡，且現場都留有來自Kenneth Law的公司的包裹。Kenneth Law落網時已透過與旗下4家公司相關的帳戶，總計獲得29.7萬加幣（約169萬港元）的收入。

根據披露的細節，有年輕男子服毒後嘔吐並向家人求救、29歲男子在報警求助時反覆表示「自己快死了」，以及有30多歲男子因擔心發現遺體的人可能會承受心理創傷而在車內留下捐款等案例。 當法院逐一宣讀罪名時，受害者家屬們情緒激動。Kenneth Law在法庭上向法官表示，他理解自己犯罪的嚴重程度，並自願認罪。 雖然本案主要聚焦於安大略省已確認的14起死亡案件，但加拿大其他地區及全球警方還在調查Kenneth Law與其他案件的關聯。加拿大控方與英國國家打擊犯罪局達成協議，意味著法官量刑時將考量Kenneth Law在英國死亡案件中扮演的角色。

或面臨14年以上有期徒刑 根據加拿大刑法，任何「協助或教唆自殺」，最高可判處14年有期徒刑。法律專家認為，考量Kenneth Law的行為涉及的規模與影響範圍巨大，他很可能面臨嚴厲刑罰。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章